ua ru
Сб, 06 серпня News Daily Lite Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

У Росії заарештували провідного вченого в галузі гіперзвукових ракет

Новость на русском →
Субота 06 серпня 2022 16:17
У Росії заарештували провідного вченого в галузі гіперзвукових ракет Фото: Олександр Шиплюк, російський вчений (itam.nsc.ru)
Автор: Іван Носальський

У Росії у справі про держзраду заарештований один з провідних вчених в області гіперзвукових польотів, директор Інституту теоретичної і прикладної механіки Сибірського відділення Російської академії наук Олександр Шиплюк.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву наукового керівника інституту Василя Фоміна в коментарі ТАСС.

"В інституті проходили оперативні заходи. Вони пов'язані з нашим директором Олександром Миколайовичем Шиплюком. Його заарештували. Йому закидають те ж, що і Маслову (раніше заарештований головний науковий співробітник інституту Анатолій Маслов - ред.) - держзрада", - заявив Фомін

За його словами, Шиплюк був відправлений в СІЗО "Лефортово" в Москві.

На сайті інституту вказується, що основні наукові дослідження Шиплюка пов'язані з вивченням хвильових процесів при високих швидкостях польоту, а також з експериментальною аеротермодінамікою гіперзвукових літальних апаратів з прямоточними повітряно-реактивними двигунами.

При цьому російський вчений очолює технологічну лабораторію з унікальними аеродинамічними трубами, спеціально створеними для моделювання гіперзвукових умов.

Варто зауважити, що Шиплюк став вже третім вченим РФ за це літо, якого заарештували за підозрою в державній зраді.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська Федерація
NEWS
Десяток танків і 250 окупантів: Генштаб назвав нові втрати Росії
Десяток танків і 250 окупантів: Генштаб назвав нові втрати Росії
DAILY
Чому Заходу вигідно давати Україні зброю і коли запрацює ленд-ліз
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Чому Заходу вигідно давати Україні зброю і коли запрацює ленд-ліз