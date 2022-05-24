В России анонсировали гумкоридор для иностранных судов из порта Мариуполя

Власти РФ в среду, 25 мая, откроют гуманитарный коридор для иностранных судов из порта оккупированного Мариуполя.

Как сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Интерфакс", об этом заявил начальник Национального центра управления обороной РФ Михаил Мизинцев.

"Для безопасного выхода иностранных судов из порта Мариуполь с 08:00 25 мая организуется гуманитарный коридор протяженностью 115 миль и шириной 2 мили в направлении Черного моря", - рассказал Мизинцев. По его информации, в шести портах - Херсон, Николаев, Черноморск, Очаков, Одесса и Южный остаются заблокированными 70 иностранных судов из 16 государств.