В России анонсировали гумкоридор для иностранных судов из порта Мариуполя
Власти РФ в среду, 25 мая, откроют гуманитарный коридор для иностранных судов из порта оккупированного Мариуполя.
Как сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Интерфакс", об этом заявил начальник Национального центра управления обороной РФ Михаил Мизинцев.
"Для безопасного выхода иностранных судов из порта Мариуполь с 08:00 25 мая организуется гуманитарный коридор протяженностью 115 миль и шириной 2 мили в направлении Черного моря", - рассказал Мизинцев.
По его информации, в шести портах - Херсон, Николаев, Черноморск, Очаков, Одесса и Южный остаются заблокированными 70 иностранных судов из 16 государств.
Напомним, ранее министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис заявил, что союзникам Украины необходимо создать военно-морскую коалицию, чтобы помочь снять российскую блокаду портов в Черном море.
Также мы писали, что президент Украины Владимир Зеленский назвал стратегические действия, которые могут ослабить продовольственный кризис, вызванный блокадой украинских морских портов.
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