У Росії анонсували гумкоридор для іноземних суден з порту Маріуполя

Влада РФ у середу, 25 травня, відкриє гуманітарний коридор для іноземних суден з порту окупованого Маріуполя.

Як повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Інтерфакс", про це заявив начальник Національного центру управління обороною РФ Михайло Мізінцев.

"Для безпечного виходу іноземних суден з порту Маріуполь з 08:00 25 травня організується гуманітарний коридор довжиною 115 миль та шириною 2 милі у напрямку Чорного моря", - розповів Мізинцев. За його інформацією, у шести портах - Херсон, Миколаїв, Чорноморськ, Очаков, Одеса та Південний залишаються заблокованими 70 іноземних суден з 16 держав.