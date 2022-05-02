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С Россией мы можем подписать только ее капитуляцию, - Данилов

Фото: Алексей Данилов (gettyimages)
Автор: Евгений Прокопенко

Секретарь СНБО Алексей Данилов считает, что никаких мирных договоренностей с Россией подписывать не стоит. За исключением капитуляции самой РФ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на слова секретаря СНБО Алексея Данилова в эфире Национального телемарафона.

"С Россией мы можем подписать только ее капитуляцию. И чем быстрее они это сделают, тем лучше будет для их страны" - заявил Алексей Данилов.

Напомним, начальник Главного управления разведки Министерства обороны Кирилл Буданов заявил, что в России готовятся к мобилизации 9 мая. Он уточнил, что власти страны-агрессора проводят подготовительные мероприятия.

Война России против Украины идет 68-й день. О ситуации на фронтах и в регионах - в текстовом онлайне РБК-Украина.

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Война в УкраинеАлексей Данилов