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З Росією ми можемо підписати тільки її капітуляцію, - Данілов

Фото: Олексій Данілов (gettyimages)
Автор: Євгеній Прокопенко

Секретар РНБО Олексій Данілов вважає, що жодних мирних домовленостей з Росією підписувати не варто. За винятком капітуляції самої РФ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на слова секретаря РНБО Олексія Данілова в ефірі Національного телемарафону.

"З Росією ми можемо підписати тільки її капітуляцію. І чим швидше вони це зроблять, тим краще буде для їхньої країни" - заявив Олексій Данілов.

Нагадаємо, начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов заявив, що в Росії готуються до мобілізації 9 травня. Він уточнив, що влада країни-агресора проводить підготовчі заходи.

Війна Росії проти України йде 68-й день. Про ситуацію на фронтах і в регіонах - у текстовому онлайні РБК-Україна.

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Війна в УкраїніОлексій Данілов