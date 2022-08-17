Роспропаганда запугивает мир "третьей мировой войной" после взрывов в Крыму, - СНБО

После серии взрывов в оккупированном Крыму российские пропагандисты начали в своей привычной манере запугивать мир. Они угрожают "третьей мировой войной" в случае дальнейшей демилитаризации полуострова.

Указано, что для продвижения нарратива о "неизбежности третьей мировой войны" российские медиа массово распространяют слова итальянского журналиста Доменико Квирико.

Так, в комментарии изданию La Stampa он выразил обеспокоенность по поводу "украинского нападения" на Крым. По его словам, последствия могут быть катастрофическими, поскольку за этим стоит "желание уничтожить русское единство".

"Если Зеленский, как он заявил в одном из последних обращений к народу, решил начать отвоевание всех украинских территорий из Крыма, то эти полгода будут адом", - заявил Квирико.

Свои громкие заявления автор объясняет это тем, что для России вторжение в Крым является "эквивалентом наступления на Москву", то есть своеобразной "красной линией".

"Таким образом, тактика запугивания является одним из наиболее используемых инструментов Кремля для содержания захваченных территорий Украины", - объясняют в центре при СНБО.

Напомним, вчера, 16 августа утром во временно оккупированном Крыму прогремели взрывы на территории складов боеприпасов российских войск.

Кроме того, росСМИ начали заявлять и о взрывах на авиабазе под Симферополем, но военные эксперты предупредили, что это могло быть ничто иное как ИПСО и призвали не спешить с выводами.

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