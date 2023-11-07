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Роспропаганда вперше показала Царьова після замаху

Фото: Олег Царьов (росЗМІ)
Автор: Тетяна Степанова

Один з російських пропагандистських каналів показав інтерв'ю зрадника та колаборанта Олега Царьова, на якого в кінці жовтня було скоєно замах.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російські ЗМІ.

Царьов, який ще нещодавно був у важкому стані після того, як у нього стріляли, вже встиг дати інтерв'ю одному із російських пропагандистських каналів.

"Окрема вдячність за те, що приїхали. Завдяки вам я зміг сьогодні вперше вийти на вулицю, раніше не випускали. Отримав телефон, подивився Telegram-канал, почитав новини, повідомлення", - сказав зрадник журналістам.

Він додав, що нібито "почувається добре" та "не боїться".

Замах на Царьова

Нагадаємо, 27 жовтня з'явилася інформація від російських колаборантів, що на зрадника та колишнього народного депутата України Олега Царьова скоєно замах у санаторії імені Кірова в Ялті у тимчасово окупованому Росією Криму.

Пізніше джерела РБК-Україна повідомили, що замах Царьова був спланованою спецоперацією Служби безпеки України.

"Він давно був у списку зрадників, які мають відповісти за свої злочини. Царьов - абсолютно законна ціль. Це не просто фанатик "руського міра", а людина, яка особисто приїхала разом з російськими танками захоплювати Київ", - підкреслило поінформоване джерело.

Зазначається, що деталі спецоперації не розголошуються.Також повідомлялося, що в Царьова влучили двома пострілами з вогнепальної зброї.

Тоді джерела розповідали, що стан Царьова критичний - лікарі борються за його життя, але є великий шанс, що він може померти.

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Війна Росії проти України