Роспропаганда впервые показала Царева после покушения

Царев, еще недавно находившийся в тяжелом состоянии после того, как в него стреляли, уже успел дать интервью одному из российских пропагандистских каналов.

"Отдельная благодарность за то, что приехали. Благодаря вам я смог сегодня впервые выйти на улицу, раньше не выпускали. Получил телефон, посмотрел Telegram-канал, почитал новости, сообщения", - сказал предатель журналистам.

Он добавил, что якобы "чувствует себя хорошо" и "не боится".

Покушение на Царева

Напомним, 27 октября появилась информация от российских коллаборантов, что на предателя и бывшего народного депутата Украины Олега Царева совершено покушение в санатории имени Кирова в Ялте во временно оккупированном Россией Крыму.

Позже источники РБК-Украина сообщили, что покушение Царева было спланированной спецоперацией Службы безопасности Украины.

"Он давно был в списке предателей, которые должны ответить за свои преступления. Царев - абсолютно законная цель. Это не просто фанатик "русского мира", а человек, лично приехавший вместе с российскими танками захватывать Киев", - подчеркнул информированный источник.

Отмечается, что детали спецоперации не разглашаются. Также сообщалось, что в Царева попали двумя выстрелами из огнестрельного оружия.

Тогда источники рассказывали, что состояние Царева критическое - врачи борются за его жизнь, но есть большой шанс, что он может умереть.