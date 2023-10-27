Окупанти кажуть про напад на Царьова: що відомо

Зрадник і колишній народний депутат України Олег Царьов зазнав нападу невідомих. Він отримав поранення та був госпіталізований.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на росЗМІ та Telegram -канал радника мера Маріуполя Петра Андрющенка.

Про нібито ножові поранення у колаборанта, засудженого судом заочно до 12 років в'язниці, почали розповідати російські пропагандисти цього ранку.

Так, наприклад, представник російської окупаційної "адміністрації" Чаленко заявляв, що Царьова знайшли з ножовими пораненнями. У афілійованих з російськими загарбниками ТГ-каналах такое ширяться пости про начебто напад з ножем, а сталося це у Ялті.

Тим часом у Telegram-каналах тимчасово захопленого РФ українського Криму пишуть, що екс-нардеп і зрадник живий та, за попередніми даними, перебуває у лікарні "у тяжкому стані".

За словами Андрющенка, є інформація про те, що Царьов міг отримати не ножові, а вогнепальні поранення.

"Стан досі невідомий, але перспективі хороші. Принаймні - приємні", - додав він.

Також представник мерії опублікував у мережі відео з місця події.

Оновлено о 12:02

Колаборант та пропагандист, представник окупаційної "адміністрації" в Запорізькій області Володимир Рогов пізніше у своєму Telegram підтвердив інформацію про вогнепальні поранення у Царьова.

"Щодо ситуації з Олегом Царьовим. Стан Олега дуже важкий. На даний момент він у реанімації. Ніякої поножовщини не було. У Олега стріляли", - написав він.

Оновлено о 12:41

На Тг-каналі Царьова з'явилося повідомлення з деякими подробицями замаху зі слів його рідних.

"Близько опівночі на території санаторію, де він поживає, у нього двічі стріляли. Інформації про злочинця немає, працюють силовики. На момент прибуття карети швидкої допомоги Олег був непритомний, з великою крововтратою. Інформації про стан його здоров'я на цей момент немає", - вказується в публікації.

Що відомо про Царьова

Олег Царьов був нардепом від "Партії регіонів", після Революції Гідності 2014 року намагався балотуватися на пост президента України, але зняв кандидатуру і відкрито виступив за "референдуми" в Донецькій та Луганській областях. Пізніше оголосив себе "спікером парламенту Новоросії".

У березні Київський апеляційний суд залишив, як і раніше, вирок суду Олегу Царьову, якого роком раніше засудили до 12 років в'язниці, визнавши винним у скоєнні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 110 та ч. 3 ст. 109 Кримінального кодексу.

Нагадаємо, справа за звинуваченням Царьова в посяганні на територіальну цілісність і недоторканність України перебувала в суді з 2017 року.