"Роснефть" зменшує прибутковість: яких наслідків чекати російській економіці
З початку року "Роснефть" зафіксувала різке падіння фінансових показників. Крах прибутковості компанії загрожує суміжним галузям російської економіки.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Службу зовнішньої розвідки України.
Від початку 2025 року чистий прибуток компанії "Роснефть" скоротився на 70 % і становив лише 3,51 млрд доларів США, тоді як на за аналогічний період минулого року він становив 11,72 млрд доларів.
Виторг компанії знизився на 17,8 %. Одночасно відбулося скорочення виробничих обсягів: видобуток газу впав на 13,1 %, а переробка нафти – на 7,8 %.
Як повідомляють у Службі зовнішньої розвідки, причинами такого погіршення стали зростання витрат на антитерористичні заходи, логістику та обслуговування, а також вихід з ладу близько 20 % потужностей російських НПЗ у серпні - жовтні. Додатковим тягарем стали ремонтно-відновлювальні роботи та оптимізація навантаження заводів.
Крім того, висока облікова ставка Центробанку РФ збільшила витрати на обслуговування боргу. А зміцнення рубля на 20 - 25 % знизило валютні доходи від експорту, які формують понад 70 % виручки компанії.
"Падіння прибутку компанії свідчить не про тимчасові коливання, а про структурне погіршення стану російського нафтогазового сектору", - вважають аналітики Служби.
За їхніми прогнозами, в середньостроковій перспективі погіршення фінансових результатів одного з ключових підприємств російської економіки призведе до проблем у суміжних галузях - логістиці, нафтосервісних послугах та машинобудуванні.
Падіння нафтогазових доходів РФ
Раніше повідомлялось про те, що ВВП Росії падає, а разом з ним нафтогазові доходи. Військові заводи вже планують скорочувати персонал. Що не так з економікою Росії та хто її тримає на плаву - читайте в матеріалі РБК-Україна.
Крім того, ціни на російську нафту обвалилися до мінімуму за більш ніж 2 роки ще до запровадження санкцій США проти російських нафтових компаній "Лукойл" та "Роснефть".
Bloomberg звернуло увагу, що таке падіння цін на нафту стане для Росії фінансовим ударом і знизить обсяг коштів, які надходять до бюджету Кремля для фінансування війни проти України.