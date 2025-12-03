ua en ru
"Роснефть" зменшує прибутковість: яких наслідків чекати російській економіці

Росія, Середа 03 грудня 2025 05:07
UA EN RU
"Роснефть" зменшує прибутковість: яких наслідків чекати російській економіці Фото: "Роснефть" зменшує прибутковість (Getty Images)
Автор: Марина Балабан

З початку року "Роснефть" зафіксувала різке падіння фінансових показників. Крах прибутковості компанії загрожує суміжним галузям російської економіки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Службу зовнішньої розвідки України.

Від початку 2025 року чистий прибуток компанії "Роснефть" скоротився на 70 % і становив лише 3,51 млрд доларів США, тоді як на за аналогічний період минулого року він становив 11,72 млрд доларів.

Виторг компанії знизився на 17,8 %. Одночасно відбулося скорочення виробничих обсягів: видобуток газу впав на 13,1 %, а переробка нафти – на 7,8 %.

Як повідомляють у Службі зовнішньої розвідки, причинами такого погіршення стали зростання витрат на антитерористичні заходи, логістику та обслуговування, а також вихід з ладу близько 20 % потужностей російських НПЗ у серпні - жовтні. Додатковим тягарем стали ремонтно-відновлювальні роботи та оптимізація навантаження заводів.

Крім того, висока облікова ставка Центробанку РФ збільшила витрати на обслуговування боргу. А зміцнення рубля на 20 - 25 % знизило валютні доходи від експорту, які формують понад 70 % виручки компанії.

"Падіння прибутку компанії свідчить не про тимчасові коливання, а про структурне погіршення стану російського нафтогазового сектору", - вважають аналітики Служби.

За їхніми прогнозами, в середньостроковій перспективі погіршення фінансових результатів одного з ключових підприємств російської економіки призведе до проблем у суміжних галузях - логістиці, нафтосервісних послугах та машинобудуванні.

Падіння нафтогазових доходів РФ

Раніше повідомлялось про те, що ВВП Росії падає, а разом з ним нафтогазові доходи. Військові заводи вже планують скорочувати персонал. Що не так з економікою Росії та хто її тримає на плаву - читайте в матеріалі РБК-Україна.

Крім того, ціни на російську нафту обвалилися до мінімуму за більш ніж 2 роки ще до запровадження санкцій США проти російських нафтових компаній "Лукойл" та "Роснефть".

Bloomberg звернуло увагу, що таке падіння цін на нафту стане для Росії фінансовим ударом і знизить обсяг коштів, які надходять до бюджету Кремля для фінансування війни проти України.

