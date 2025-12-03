ua en ru
"Роснефть" уменьшает доходность: каких последствий ждать российской экономике

Россия, Среда 03 декабря 2025 05:07
"Роснефть" уменьшает доходность: каких последствий ждать российской экономике Фото: "Роснефть" уменьшает доходность (Getty Images)
Автор: Марина Балабан

С начала года "Роснефть" зафиксировала резкое падение финансовых показателей. Крах прибыльности компании угрожает смежным отраслям российской экономики.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Службу внешней разведки Украины.

С начала 2025 года чистая прибыль компании "Роснефть" сократилась на 70 % и составила всего 3,51 млрд долларов США, тогда как за аналогичный период прошлого года она составляла 11,72 млрд долларов.

Выручка компании снизилась на 17,8 %. Одновременно произошло сокращение производственных объемов: добыча газа упала на 13,1 %, а переработка нефти - на 7,8 %.

Как сообщают в Службе внешней разведки, причинами такого ухудшения стали рост расходов на антитеррористические мероприятия, логистику и обслуживание, а также выход из строя около 20 % мощностей российских НПЗ в августе - октябре. Дополнительным бременем стали ремонтно-восстановительные работы и оптимизация нагрузки заводов.

Кроме того, высокая учетная ставка Центробанка РФ увеличила расходы на обслуживание долга. А укрепление рубля на 20 - 25 % снизило валютные доходы от экспорта, которые формируют более 70 % выручки компании.

"Падение прибыли компании свидетельствует не о временных колебаниях, а о структурном ухудшении состояния российского нефтегазового сектора", - считают аналитики Службы.

По их прогнозам, в среднесрочной перспективе ухудшение финансовых результатов одного из ключевых предприятий российской экономики приведет к проблемам в смежных отраслях - логистике, нефтесервисных услугах и машиностроении.

Падение нефтегазовых доходов РФ

Ранее сообщалось о том, что ВВП России падает, а вместе с ним нефтегазовые доходы. Военные заводы уже планируют сокращать персонал. Что не так с экономикой России и кто ее держит на плаву - читайте в материале РБК-Украина.

Кроме того, цены на российскую нефть обвалились до минимума за более чем 2 года еще до введения санкций США против российских нефтяных компаний "Лукойл" и "Роснефть".

Bloomberg обратило внимание, что такое падение цен на нефть станет для России финансовым ударом и снизит объем средств, поступающих в бюджет Кремля для финансирования войны против Украины.

