Роснефть судиться з Німеччиною через нафтовий гігант у Шведті

Позов терміново зареєстрували в німецькому суді, щоб встигнути оскаржити лютневий наказ Міністерства економіки Німеччини. Цей документ передав німецькі дочки російської компанії під опікунство держави.

Йдеться про основних власників нафтопереробного заводу PCK Schwedt. Берлін прагне встановити довгостроковий контроль над підприємством.

Попередня модель була незручною: вона вимагала поновлення прав на управління кожні шість місяців.

Німецька сторона пояснює свої дії енергетичною безпекою держави. Уряд Німеччини не хоче більше, щоб його критичні підприємства контролювались з Кремля.

Речник міністерства економіки Німеччини у заяві зазначив: "Забезпечення безпеки постачання залишається головною метою всіх заходів, вжитих федеральним урядом щодо Rosneft Deutschland".

Чи мають росіяни шанс на перемогу у суді

У 2022 році Роснефть уже намагалася оскаржити опіку. Вона подавала аналогічний позов проти попередньої адміністрації. Тоді компанія зазнала повної поразки - суд став на бік держави.

Цей завод є критичним для країни, адже він забезпечує пальним значну частину Східної Німеччини. Опікунство дозволяє заводу працювати без збоїв. Держава гарантує закупівлю сировини. Також це дозволяє зберегти робочі місця для тисяч людей.