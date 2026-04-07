Рослини для космосу: які культури вже вирощують на орбіті та що зможе рости на Марсі

Головне: Найбільш перспективною культурою для космосу вважається салат латук - його вже успішно вирощували на орбіті.

Для отримання білка вчені роблять ставку на бобові та злаки через їхню поживність та короткий цикл росту.

Що вже цвіте і росте в космосі

Експерименти на космічних станціях довели, що рослини здатні не лише рости, а й проходити повний цикл розвитку в умовах мікрогравітації. Зокрема, цинії (майори) навіть зацвіли.

"Найвищі шанси на підкорення інших планет в салата латук, його вже вирощували у космосі. Культивувати можна й багато інших рослин, головне, щоб вони були не дуже вимогливі до субстрату, освітлення тощо", - каже Коваленко.

Ще одна перспективна культура для космосу - бобові. Вони розглядаються як основне джерело рослинного білка для космонавтів. Крім того, вони природно збагачують ґрунт азотом, що критично важливо для майбутніх теплиць.

"Злаки - теж чудовий вибір для космосу, бо мають короткий цикл вегетації і не такі вимогливі, як багато інших рослин", - додає вчений.

Чи вирощуватимуть картоплю на Марсі

Водночас сюжет популярного фантастичного фільму "Маріанин", де головний песонаж вирощував картоплю на Червоній планеті, вчений ставить під сумнів.

"Марсіанський субстрат має гострі кристали реголіту, які погано впливають на рослини. Якщо уявити, що будуть колонії на Марсі, то навряд там вирощуватимуть відразу картоплю. Найперспективніші будуть водорості і гриби", - каже Коваленко.