Растения для космоса: какие культуры уже выращивают на орбите и что сможет расти на Марсе

Освоение космоса невозможно без создания автономных систем жизнеобеспечения, где ключевую роль играют растения. Ученые уже определили "фаворитов", которые имеют наибольшие шансы стать основой рациона будущих колонистов на Луне или Марсе.
Об этом в интервью РБК-Украина рассказал кандидат биологических наук Алексей Коваленко.
Главное:
Эксперименты на космических станциях доказали, что растения способны не только расти, но и проходить полный цикл развития в условиях микрогравитации. В частности, циннии (майоры) даже зацвели.
"Самые высокие шансы на покорение других планет у салата латук, его уже выращивали в космосе. Культивировать можно и много других растений, главное, чтобы они были не очень требовательны к субстрату, освещению и т.д.", - говорит Коваленко.
Еще одна перспективная культура для космоса - бобовые. Они рассматриваются как основной источник растительного белка для космонавтов. Кроме того, они естественно обогащают почву азотом, что критически важно для будущих теплиц.
"Злаки - тоже отличный выбор для космоса, потому что имеют короткий цикл вегетации и не такие требовательные, как многие другие растения", - добавляет ученый.
В то же время сюжет популярного фантастического фильма "Марианин", где главный персонаж выращивал картофель на Красной планете, ученый ставит под сомнение.
"Марсианский субстрат имеет острые кристаллы реголита, которые плохо влияют на растения. Если представить, что будут колонии на Марсе, то вряд ли там будут выращивать сразу картофель. Самые перспективные будут водоросли и грибы", - говорит Коваленко.
