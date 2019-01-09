У Ярославского сообщили о росте международного пассажирского трафика харьковского аэропорта на 37%

Фото: аэропорт Харькова (пресс-служба)

Число международных вылетов в декабре 2018 года увеличилось на 13%

Стремительное расширение сети перелетов позволило Международного аэропорту "Харьков", входящему в группу DCH Александра Ярославского, установить очередной рекорд в своей новейшей истории, резко увеличив предновогодний пассажиропоток. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу аэропорта.

Как сообщает пресс-служба харьковского аэропорта, международный пассажиропоток в декабре 2018 года составил 60,3 тыс. человек. Это на 37% больше аналогичного периода прошлого года. Общее количество пассажиров, включая перелеты на внутренних рейсах, увеличилось в декабре 2018 на 30% в сравнении с тем же месяцем годом ранее.

"Самыми популярными направлениями в предновогодний месяц стали Шарм-Эль-Шейх (SkyUp, Windrose, Azur Air Ukraine, МАУ, Bravo Airways), Киев (МАУ), Стамбул (Turkish Airlines, Pegasus), Варшава (LOT) и Вена (Wizz Air). Австрийская столица вошла в топ-5 сразу же после открытия рейсов 25 ноября", - рассказали в пресс-службе международного аэропорта "Харьков".

Число международных вылетов в декабре 2018 года увеличилось на 13% в сравнении с тем же месяцем прошлого года с 215 рейсов до 243. А общее число вылетов на внешних авиарейсах в течение 2018 года увеличилось на 13% с 2 781 в 2017 году до 3 139 по итогам 2018 года.

Как сообщалось ранее, в 2018 году харьковский аэропорт Ярославского установил новый исторический рекорд, обслужив около миллиона пассажиров, которые путешествовали на внутренних и международных рейсах.

"В первую очередь это связано с расширением маршрутной карты, - пояснили впечатляющие результаты в администрации харьковского аэропорта. - В 2018 году из аэропорта открылись регулярные рейсы в Лондон, Вену, Дортмунд, Катовице, Гданьск и Вроцлав, а также сезонные рейсы в Тбилиси, Батуми, Милан, Барселону, Римини и Бургас. Всего 12 новых направлений".

Самыми популярными направлениями из аэропорта Харькова по итогам 2018 года стали Стамбул, Киев, Анталия, Шарм-Эль-Шейх, Варшава, Тель-Авив, Минск, Дортмунд, Катовице и Тиват.

Управляющая компания аэропорта Харькова "Нью Системс АМ", входящая в группу DCH Александра Ярославского, в текущем году анонсировала открытие новых международных и внутренних рейсов. Уже известно о подготовке запуска рейсов в Краков (Польша), Рим и Милан (оба - Италия), на внутренних авиамаршрутах - перелет Харьков-Одесса. Билеты на эти направления уже доступны в продаже.

Международный аэропорт "Харьков" - один из ключевых инфраструктурных объектов Харьковской области и прилегающих регионов. Аэропорт был фактически построен с нуля благодаря инвестиционной программе Ярославского по подготовке города к Чемпионату Европы по футболу в 2012 году (Евро-2012). Инвестиции бизнесмена в проект, включая строительство нового аэровокзального комплекса, реконструкцию старого и благоустройство территории, составили свыше 107 млн долларов. Государство вложило сопоставимую сумму в модернизацию принадлежащего ему аэродрома.

Среди авиакомпаний, осуществляющих регулярные международные авиарейсы из Харькова, лидеры международных пассажирских авиаперевозок - Wizz Air, Turkish Airlines, Pegasus, LOT, МАУ, SkyUp и многие другие.