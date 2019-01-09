У Ярославського повідомили про зростання міжнародного пасажирського трафіку харківського аеропорту на 37%

Фото: аеропорт Харкова (прес-служба)

Число міжнародних вильотів в грудні 2018 року збільшилося на 13%

Стрімке розширення мережі перельотів дозволило Міжнародному аеропорту "Харків", що входить до групи DCH Олександра Ярославського, встановити черговий рекорд у своїй новітній історії, різко збільшивши передноворічний пасажиропотік. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу аеропорту.

Як повідомляє прес-служба харківського аеропорту, міжнародний пасажиропотік у грудні 2018 року склав 60,3 тис. осіб. Це на 37% більше аналогічного періоду минулого року. Загальна кількість пасажирів, включаючи перельоти на внутрішніх рейсах, збільшилася в грудні 2018 на 30% в порівнянні з тим же місяцем роком раніше.

"Найпопулярнішими напрямками у передноворічний місяць стали Шарм-Ель-Шейх (SkyUp, Windrose, Azur Air Ukraine, МАУ, Bravo Airways), Київ (МАУ), Стамбул (Turkish Airlines, Pegasus), Варшава (LOT) і Відень (Wizz Air). Австрійська столиця увійшла в топ-5 відразу ж після відкриття рейсів 25 листопада", - розповіли в прес-службі міжнародного аеропорту "Харків".

Кількість міжнародних вильотів в грудні 2018 року збільшилася на 13% в порівнянні з тим же місяцем минулого року з 215 рейсів до 243. А загальна кількість вильотів на зовнішніх авіарейсах протягом 2018 року збільшилася на 13% з 2 781 в 2017 році до 3 139 за підсумками 2018 року.

Як повідомлялося раніше, в 2018 році харківський аеропорт Ярославського встановив новий історичний рекорд, обслуживши близько мільйона пасажирів, які подорожували на внутрішніх і міжнародних рейсах.

"В першу чергу це пов'язано з розширенням маршрутної карти, - пояснили вражаючі результати в адміністрації харківського аеропорту. - В 2018 році з аеропорту відкрилися регулярні рейси в Лондон, Відень, Дортмунд, Катовіце, Гданськ і Вроцлав, а також сезонні рейси в Тбілісі, Батумі, Мілан, Барселону, Ріміні і Бургас. Всього 12 нових напрямків".

Найпопулярнішими напрямками з аеропорту Харкова за підсумками 2018 року стали Стамбул, Київ, Анталія, Шарм-Ель-Шейх, Варшава, Тель-Авів, Мінськ, Дортмунд, Катовіце і Тіват.

Керуюча компанія аеропорту Харкова "Нью Системс АМ", що входить до групи DCH Олександра Ярославського, в поточному році анонсувала відкриття нових міжнародних і внутрішніх рейсів. Вже відомо про підготовку запуску рейсів в Краків (Польща), Рим і Мілан (обидва - Італія), на внутрішніх авіамаршрутах - переліт Харків-Одеса. Квитки на ці напрями вже доступні в продажу.

Міжнародний аеропорт "Харків" - один з ключових інфраструктурних об'єктів Харківської області і прилеглих регіонів. Аеропорт був фактично побудований з нуля завдяки інвестиційній програмі Ярославського по підготовці міста до Чемпіонату Європи з футболу в 2012 році (Євро-2012). Інвестиції бізнесмена в проект, включаючи будівництво нового аеровокзального комплексу, реконструкцію старого і благоустрій території, склали понад 107 млн доларів. Держава вклала порівнянну суму в модернізацію аеродрому, що належить їй.

Серед авіакомпаній, що здійснюють регулярні міжнародні авіарейси з Харкова, лідери міжнародних пасажирських авіаперевезень - Wizz Air, Turkish Airlines, Pegasus, LOT, МАУ, SkyUp і багато інші.