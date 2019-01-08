У Ярославского рассказали о новых рекордах харьковского аэропорта

Фото: аэропорт Харькова (пресс-служба)

За год услугами аэропорта Харькова воспользовались 962,5 тысяч пассажиров

Стремительное расширение сети международных перелетов позволило международному аэропорту "Харьков", входящему в группу DCH украинского бизнесмена Александра Ярославского, установить новые исторические рекорды по итогам 2018 года. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу аэропорта.

"Аэропорт установил рекорд по пассажиропотоку в своей новейшей истории. За год нашими услугами воспользовались 962,5 тысяч пассажиров, это на 19% больше, чем в 2017 году", - сообщили в аэропорту.

Развитие сотрудничества с международными лоукост-операторами позволило харьковскому аэропорту установить рекорд месячного пассажиропотока: в июне 2018 года международный аэропорт "Харьков" обслужил 114,6 тысяч человек, впервые превысив отметку в 100 тысяч. Число международных вылетов из аэропорта ежемесячно достигает 260 рейсов.

В сотрудничестве с международными и украинскими авиакомпаниями аэропорт "Харьков" открыл в 2018 году регулярные рейсы в Лондон, Вену, Дортмунд, Катовице, Гданьск, Вроцлав, а также новые сезонные рейсы в грузинские Тбилиси и Батуми, итальянские Милан и Римини, испанскую Барселону, а также в болгарский Бургас.

На 2019 год аэропорт анонсировал открытие новых международных и внутренних рейсов. Уже известно о запуске рейсов в Краков, Рим и Милан, на внутренних авиамаршрутах - перелет Харьков-Одесса. Билеты на эти направления уже доступны в продаже.

Международный аэропорт "Харьков" - один из ключевых инфраструктурных объектов первой столицы Украины и харьковского региона. Инвестиции в его реконструкцию были предоставлены группой компаний DCH Александра Ярославского в рамках подготовки ключевых инфраструктурных объектов первой столицы к проведению Чемпионата Европы по футболу в 2012 году (Евро-2012). Инвестиции бизнесмена в проект, включая строительство нового аэровокзального комплекса и реконструкцию старого, составили свыше 107 млн долларов. Государство инвестировало сопоставимую сумму в реконструкцию принадлежащего ему аэродрома.

Среди авиакомпаний, осуществляющих регулярные международные авиарейсы из Харькова, лидеры международных пассажирских авиаперевозок - Wizz Air, Turkish Airlines, Pegasus, LOT, МАУ, SkyUp и многие другие.