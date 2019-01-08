У Ярославського розповіли про нові рекорди харківського аеропорту

Фото: аеропорт Харкова (прес-служба)

За рік послугами аеропорту Харкова скористалися 962,5 тисяч пасажирів

Стрімке розширення мережі міжнародних перельотів дозволило міжнародному аеропорту "Харків", що входить до групи DCH українського бізнесмена Олександра Ярославського, встановити нові історичні рекорди за підсумками 2018 року. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу аеропорту.

"Аеропорт встановив рекорд за пасажиропотоком у своїй новітній історії. За рік нашими послугами скористалися 962,5 тисяч пасажирів, це на 19% більше, ніж у 2017 році", - повідомили в аеропорту.

Розвиток співробітництва з міжнародними лоукост-операторами дозволило харківському аеропорту встановити рекорд місячного пасажиропотоку: у червні 2018 року міжнародний аеропорт "Харків" обслужив 114,6 тисяч осіб, вперше перевищивши позначку в 100 тисяч. Число міжнародних вильотів з аеропорту щомісяця досягає 260 рейсів.

У співпраці з міжнародними та українськими авіакомпаніями аеропорт "Харків" відкрив у 2018 році регулярні рейси в Лондон, Відень, Дортмунд, Катовіце, Гданськ, Вроцлав, а також нові сезонні рейси в грузинські Тбілісі і Батумі, італійські Мілан та Ріміні, іспанську Барселону, а також в болгарський Бургас.

На 2019 рік аеропорт анонсував відкриття нових міжнародних і внутрішніх рейсів. Вже відомо про запуск рейсів в Краків, Рим і Мілан, на внутрішніх авіамаршрутах - переліт Харків-Одеса. Квитки на ці напрями вже доступні в продажу.

Міжнародний аеропорт "Харків" - один з ключових інфраструктурних об'єктів першої столиці України та харківського регіону. Інвестиції в його реконструкцію були надані групою компаній DCH Олександра Ярославського в рамках підготовки ключових інфраструктурних об'єктів першої столиці до проведення Чемпіонату Європи з футболу в 2012 році (Євро-2012). Інвестиції бізнесмена в проект, включаючи будівництво нового аеровокзального комплексу та реконструкцію старого, склали понад 107 млн доларів. Держава інвестувала порівнянну суму в реконструкцію належного йому аеродрому.

Серед авіакомпаній, що здійснюють регулярні міжнародні авіарейси з Харкова, лідери міжнародних пасажирських авіаперевезень - Wizz Air, Turkish Airlines, Pegasus, LOT, МАУ, SkyUp і багато інші.