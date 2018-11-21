У Ярославского прокомментировали новые рейсы из аэропорта "Харьков"

Фото: Александр Ярославский (пресс-служба DCH)

У Ярославского сообщили, что аэропорт предложит перелеты в Краков за цены от 459 грн

Международный аэропорт "Харьков", входящий в группу DCH украинского бизнесмена Александра Ярославского, анонсировал новые рейсы в Краков. Соответствующую информацию прокомментировал Владимир Васильченко, генеральный директор компании-оператора международного аэропорта "Харьков" "Нью Системс АМ", входящей в группу DCH Александра Ярославского.

"В следующем году аэропорт "Харьков" совместно с авиакомпанией Wizz Air продолжит радовать своих пассажиров новыми рейсами. Уже в сентябре 2019 года откроется прямое авиасообщение между Харьковом и Краковом. Этот прекраснейший европейский город — одно из самых долгожданных направлений для харьковчан и гостей города. И мы рады, что следующей осенью для них откроется возможность путешествовать в средневековую столицу Польши по самым доступным ценам", - заявил он.

Первые перелеты состоятся 19 сентября будущего года и будут осуществляться дважды в неделю — по понедельникам и пятницам. Время вылета из Харькова в 14:05, длительность полета — 2 часа 10 минут. Билеты уже сейчас можно найти в продаже в кассах аэропорта, на сайте Wizz Air и в билетных агентствах. Их стоимость составляет от 459 гривен в одну сторону.

Краков станет уже пятым польским городом, который соединят прямые перелеты из Харькова. До этого были открыты регулярные рейсы в Варшаву, Гданьск, Вроцлав и Катовице. Wizz Air в текущем году открыла сразу несколько направлений из Харькова, среди которых Дортмунд и Лондон. С 25 ноября начнется регулярное сообщение Харьков-Вена.

Международный аэропорт "Харьков" – один из ключевых инфраструктурных объектов Харькова. Инвестиции в его реконструкцию были предоставлены группой компаний DCH Александра Ярославского в рамках подготовки ключевых инфраструктурных объектов "первой столицы" к проведению Чемпионата Европы по футболу в 2012 году (Евро-2012). Инвестиции бизнесмена в проект, включая строительство нового аэровокзального комплекса и реконструкцию старого, составили свыше 107 млн долларов. Государство инвестировало сопоставимую сумму в реконструкцию принадлежащего ему аэродрома.

Среди авиакомпаний, осуществляющих регулярные международные авиарейсы из Харькова, лидеры международных пассажирских авиаперевозок — Wizz Air, Turkish Airlines, Pegasus, LOT, SkyUp, МАУ и многие другие.