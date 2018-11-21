У Ярославського прокоментували нові рейси з аеропорту "Харків"

Фото: Олександр Ярославський (прес-служба DCH)

У Ярославського повідомили, що аеропорт запропонує перельоти до Кракова за ціни від 459 грн

Міжнародний аеропорт "Харків", що входить до групи DCH українського бізнесмена Олександра Ярославського, анонсував нові рейси в Краків. Відповідну інформацію прокоментував Володимир Васильченко, генеральний директор компанії-оператора міжнародного аеропорту "Харків" "Нью Системс АМ", що входить до групи DCH Олександра Ярославського.

"У наступному році аеропорт "Харків" спільно з авіакомпанією Wizz Air продовжить радувати своїх пасажирів новими рейсами. Вже у вересні 2019 року відкриється пряме авіасполучення між Харковом і Краковом. Це прекрасне європейське місто — один з найбільш довгоочікуваних напрямків для харків'ян і гостей міста. І ми раді, що наступної осені для них відкриється можливість подорожувати в середньовічну столицю Польщі за доступними цінами", - заявив він.

Перші перельоти відбудуться 19 вересня наступного року і будуть здійснюватися двічі на тиждень — по понеділках і п'ятницях. Час вильоту з Харкова у 14:05, тривалість польоту — 2 години 10 хвилин. Квитки вже зараз можна знайти в продажу в касах аеропорту, на сайті Wizz Air і в квиткових агентствах. Їх вартість становить від 459 гривень в одну сторону.

Краків стане вже п'ятим польським містом, що з'єднають прямі перельоти з Харкова. До цього були відкриті регулярні рейси в Варшаву, Гданськ, Вроцлав і Катовіце. Wizz Air в поточному році відкрила відразу кілька напрямків з Харкова, серед яких Дортмунд і Лондон. З 25 листопада розпочнеться регулярне сполучення Харків-Відень.

Міжнародний аеропорт "Харків" – один з ключових інфраструктурних об'єктів Харкова. Інвестиції в його реконструкцію були надані групою компаній DCH Олександра Ярославського в рамках підготовки ключових інфраструктурних об'єктів "першої столиці" до проведення Чемпіонату Європи з футболу в 2012 році (Євро-2012). Інвестиції бізнесмена в проект, включаючи будівництво нового аеровокзального комплексу та реконструкцію старого, склали понад 107 млн доларів. Держава інвестувала порівнянну суму в реконструкцію належного йому аеродрому.

Серед авіакомпаній, що здійснюють регулярні міжнародні авіарейси з Харкова, лідери міжнародних пасажирських авіаперевезень — Wizz Air, Turkish Airlines, Pegasus, LOT, SkyUp, МАУ і багато інших.