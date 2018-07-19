Ярославский заявил о полной готовности к инвестированию в аэропорт Днепра

Ярославский готов выделить на новый аэровокзальный комплекс днепровского аэропорта около 60-70 млн долларов

Харьковский бизнесмен Александр Ярославский готов выделить на новый аэровокзальный комплекс днепровского аэропорта около 60-70 млн долларов, которые в том числе будут направлены на обеспечение круглосуточной работы на строительной площадке порядка 3000 человек, что позволит полностью реализовать проект в течение 2,5-3 лет. Такое заявление бенефициар группы DCH сделал в четверг, 19 июля, общаясь с журналистами на Днепровском металлургическом заводе (ДМЗ).

"Я бы взял 2,5-3 года – с момента, как только первая лопата воткнется. Я думаю, тысячи три рабочих на объект мы можем вывести. Излишеств мы не будем устраивать, но не пожалеем денег (где-то порядка 60-70 млн долларов)", - сказал Ярославский.

По его словам, именно такой коллектив в свое время в круглосуточном режиме работал над проектом Международного аэропорта "Харьков", который группа DCH реализовывала в формате частно-государственного партнерства. В Днепре бизнесмен намерен создать аэропорт такого же уровня, но с некоторым "запасом".

В частности, планируется, что базовая пропускная способность воздушных ворот составит до 3,5-4 млн человек. И это разительно отличается от тех возможностей, которые местный аэропорт имеет сегодня.

"Когда я первый раз прилетел после долгих лет разлуки с Днепром, то я ужаснулся тому, что я увидел. Аэропорта нет, он мне напомнил аэропорт из фильма "Мимино", в котором был привязанный на цепи вертолет. Поэтому мы начали диалог со всеми заинтересованными лицами, пришли к определенному соглашению на сегодняшний день", - поделился Ярославский.

Бенефициар группы DCH также рассказал о юридических аспектах реализации проекта.

"В Харькове аэропорт сессиями городского совета передан мне в аренду на 49 лет, а здания принадлежат мне, потому что я их построил с нуля. Здесь (в Днепре, - ред.) несколько другая юридическая конструкция - я переоформил аэропорт на себя. Но она тоже позволяет при наличии государственного финансирования начать строительство самого терминального комплекса", - подчеркнул бизнесмен.

Он пояснил модель, по которой будет реализован проект: аэровокзальный комплекс строит группа DCH, тогда как реконструкция аэродрома (взлетно-посадочная полоса и перроны) находится в ведении государства.

"Сегодня стоимость полосы будет почти в 2 раза дешевле, чем в Харькове. Мы посчитали, что если полоса в Харькове стоила 200 млн долларов, то полоса в Днепре будет стоить 120 млн долларов. То есть на 80 млн долларов полоса в Днепре будет дешевле, чем в Харькове. Хотя будет точно такая же, с таким же перроном, все те же объемы, все будет сохранено", - рассказал Ярославский.

По его словам, именно от финансирования государственной доли зависят все сроки начала реализации проекта. Бизнесмен готов приступить к своей части работ в любой момент.

"Как только первая гривна от государства придет, сразу воткнется первая лопата… Если государство не выделит деньги на финансирование строительства полосы и перронов, то я не начну строительство (аэровокзала, – ред.). То есть бессмысленно строить терминал в чистом поле. Это, знаете, как если железнодорожную станцию построить без подведенных рельсов", - подчеркнул бенефициар DCH.

В середине июля о необходимости активизации процесса финансирования проекта со стороны государства заявил и мэр Днепра Борис Филатов.

"Если государство даст деньги на взлетно-посадочную полосу (а я уже Кабмин "додушу" рано или поздно), то группа, которую возглавляет Александр Владиленович Ярославский, будет строить новый аэропорт. Это очень важно для города, потому что мы, наверное, единственный в мире город-миллионник, где нормально не функционирует аэропорт", - подчеркнул градоначальник.

Напомним, что Международный аэропорт "Харьков" был реконструирован Ярославским в рамках подготовки города к Евро-2012. Проект был реализован по модели частно-государственного партнерства, в рамках которой реконструкцию взлетно-посадочной полосы взяло на себя государство, а модернизацией существующего и строительством нового терминалов занялась группа DCH, вложившая в проект порядка 107 млн долларов.

Сегодня это один из наиболее динамично развивающихся аэропортов Украины. По итогам июня 2018 года, он побил собственный рекорд по пассажиропотоку, обслужив за месяц 114,6 тысяч пассажиров. В целом за первое полугодие услугами Международного аэропорта "Харьков" воспользовались 440,2 тыс. пассажиров, что на 21% больше аналогичного периода прошлого года.