Ярославський заявив про повну готовність до інвестування в аеропорт Дніпра

Ярославський готовий виділити на новий аеровокзальний комплекс дніпровського аеропорту близько 60-70 млн доларів

Харківський бізнесмен Олександр Ярославський готовий виділити на новий аеровокзальний комплекс дніпровського аеропорту близько 60-70 млн доларів, які в тому числі будуть спрямовані на забезпечення цілодобової роботи на будівельному майданчику близько 3000 осіб, що дозволить повністю реалізувати проект протягом 2,5-3 років. Таку заяву бенефіціар групи DCH зробив у четвер, 19 липня, спілкуючись з журналістами на Дніпровському металургійному заводі (ДМЗ).

"Я б взяв 2,5-3 роки – з моменту, як тільки перша лопата застромиться. Я думаю, три тисячі робочих на об'єкт ми можемо вивести. Надмірностей ми не будемо влаштовувати, але не пошкодуємо грошей (десь близько 60-70 млн доларів)", - сказав Ярославський.

За його словами, саме такий колектив у свій час в цілодобовому режимі працював над проектом Міжнародного аеропорту "Харків", який група DCH реалізовувала у форматі приватно-державного партнерства. У Дніпрі бізнесмен має намір створити аеропорт такого ж рівня, але з деяким "запасом".

Зокрема, планується, що базова пропускна здатність повітряних воріт складе до 3,5-4 млн чоловік. І це разюче відрізняється від тих можливостей, які місцевий аеропорт має сьогодні.

"Коли я перший раз прилетів після довгих років розлуки з Дніпром, то я жахнувся від того, що я побачив. Аеропорту немає, він мені нагадав аеропорт з фільму "Міміно", в якому був прив'язаний на ланцюгу вертоліт. Тому ми почали діалог з усіма зацікавленими особами, дійшли певної згоди на сьогоднішній день", - поділився Ярославський.

Бенефіціар групи DCH також розповів про юридичні аспекти реалізації проекту.

"В Харкові аеропорт сесіями міської ради передано мені в оренду на 49 років, а будівлі належать мені, тому що я їх побудував з нуля. Тут (в Дніпрі, - ред.) дещо інша юридична конструкція - я переоформив на себе аеропорт. Але вона теж дозволяє при наявності державного фінансування почати будівництво самого термінального комплексу", - підкреслив бізнесмен.

Він пояснив модель, за якою буде реалізований проект: аеровокзальний комплекс будує група DCH, тоді як реконструкція аеродрому (злітно-посадкова смуга і перони) перебуває у віданні держави.

"Сьогодні вартість смуги буде майже в 2 рази дешевша, ніж у Харкові. Ми порахували, що якщо смуга в Харкові коштувала 200 млн доларів, то смуга в Дніпрі буде коштувати 120 млн доларів. Тобто на 80 млн доларів смуга в Дніпрі буде дешевше, ніж у Харкові. Хоча буде точно така ж, з таким же пероном, все ті ж обсяги, все буде збережено", - розповів Ярославський.

За його словами, саме від фінансування державної частки залежать всі терміни початку реалізації проекту. Бізнесмен готовий приступити до своєї частини робіт у будь-який момент.

"Як тільки перша гривня від держави прийде, відразу застромиться перша лопата... Якщо держава не виділить гроші на фінансування будівництва смуги і перонів, то я не почну будівництво (аеровокзалу, – ред.). Тобто безглуздо будувати термінал в чистому полі. Це, знаєте, як якщо залізничну станцію побудувати без підведених рейок", - підкреслив бенефіціар DCH.

У середині липня про необхідність активізації процесу фінансування проекту з боку держави заявив мер Дніпра Борис Філатов.

"Якщо держава дасть гроші на злітно-посадкову смугу (а я вже Кабмін "додушу" рано чи пізно), то група, яку очолює Олександр Владиленович Ярославський, буде будувати новий аеропорт. Це дуже важливо для міста, тому що ми, напевно, єдине у світі місто-мільйонник, де нормально не функціонує аеропорт", - підкреслив градоначальник.

Нагадаємо, що Міжнародний аеропорт "Харків" був реконструйований Ярославським в рамках підготовки міста до Євро-2012. Проект був реалізований за моделі приватно-державного партнерства, в рамках якої реконструкцію злітно-посадкової смуги взяла на себе держава, а модернізацією існуючого і будівництвом нового терміналів зайнялася група DCH, яка вклала в проект близько 107 млн доларів.

Сьогодні це один аеропортів України, які найбільш динамічно розвиваються. За підсумками червня 2018 року, він побив власний рекорд за пасажиропотоком, обслуговув за місяць 114,6 тисяч пасажирів. В цілому за перше півріччя послугами Міжнародного аеропорту "Харків" скористалися 440,2 тис. пасажирів, що на 21% більше аналогічного періоду минулого року.