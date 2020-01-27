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Ярославский рассказал о планах по строительству инфраструктурных объектов

Новости » Инфраструктура     27.01.2020 - 18:12
Ярославский рассказал о планах по строительству инфраструктурных объектов
Фото: Александр Ярославский (РБК-Украина)

Группа DCH бизнесмена Ярославского готовиться к тендерам

Строительство нового аэропорта в Днепре находится на этапе проектно-сметной документации, однако процесс сдачи объекта может затянуться из-за срыва государственного тендера по выбору проектировщика на взлетно-посадочную полосу. Об этом заявил бизнесмен и владелец группы DCH Александр Ярославский в кулуарах во время презентации планов работы "Укравтодора", которая проходила в понедельник, 27 января, в Киеве, передает РБК-Украина.

"Это просто какой-то нонсенс. Сегодня я обратился к премьер-министру с просьбой призвать к дисциплине государственные органы, которые за это отвечают, чтобы они наконец-то выбрали этого проектировщица", - отметил Ярославский.

На вопрос журналистов, почему бизнесмен решил вновь заняться инфраструктурными объектами, ответил, что в большей степени из-за состояния дорог и отсутствия должного количества таких объектов в стране, а также потому что группа имеет большой опыт в этой области.

"Своеобразная "откатка" для компании в этой сфере была еще во время "Евро-2012", когда мы построили свои первые гостиницы, стадион, аэропорт, дороги вокруг стадиона и т.д. Поэтому для нас этот бизнес не новый, мы знаем, как этим заниматься", - добавил Ярославский.

Относительно того, какие направления вызывают у компании наибольший интерес, Ярославский ответил, что, как минимум Днепр и Харьков, но компания не намерена на этом останавливаться.

"Мы пока изучаем программу правительства, которая была представлена сегодня, и обязательно будем учувствовать в тендерах. Как минимум, нас интересует Днепр и Харьков. Но нас интересуют все дороги, которые мы сможем построить", - отметил бизнесмен.

Напомним, группа DCH Александра Ярославского за несколько лет инвестировала в развитие Харьковской области свыше $1 млрд.

Как писало РБК-Украина, в декабре 2019 года проектная команда группы DCH украинского бизнесмена Александра Ярославского начала выполнение соответствующих работ по подготовке к строительству нового Международного аэропорта "Днепр".

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