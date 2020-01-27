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В 2020 году на дорогах государственного значения установят около 250 камер

Новости » Общество     27.01.2020 - 13:42
В 2020 году на дорогах государственного значения установят около 250 камер
Фото: Владислав Криклий (РБК-Украина)

При этом власти планируют далее устанавливать камеры наблюдения на дорогах

В 2020 году на дорогах государственного значения будет установлено около 250 камер. Об этом сообщил министр инфраструктуры Владислав Криклий, передает корреспондент РБК-Украина.

При этом власти планируют далее устанавливать камеры наблюдения на дорогах.

"За этот год мы установим еще 220 и в целом выйдем на 250 комплексов автоматической фиксации на дорогах государственного значения. Но давайте не останавливаться. Все балансоотримувачі дорог должны приобщаться. Ведь 250 или даже 500 камер на дорогах это мало. Мы имеем здесь координироваться и действовать совместно", - заявил Криклий.

Напомним, ранее он сообщил, что за 2019 год в Украине произошло 160 тысяч дорожно-транспортных происшествий.

"За 2019 год произошло 160 тысяч дорожно-транспортных происшествий. 32 тысячи человек травмированы. Почти 4 тысячи человек погибли. С момента авиакатастрофы в Тегеране, где более 170 человек погибло. За этот период у нас еще больше людей погибло на дорогах. Дорожная война - это отдельный вызов", - заявил Криклий.

Также РБК-Украина писало, что в 2019 году областные администрации не использовали 1,476 млрд гривен из Дорожного Фонда, или 10% от его годового объема. Таким образом, эти средства до дорог не дошли.

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