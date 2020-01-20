В Днепропетровской ОГА опровергли информацию о подрядчике в аэропорту Днепр

Фото: взлетная полоса (facebook.com)

Днепропетровская облгосадминистрация назвала дезинформацией новости о новом подрядчике в аэропорту Днепр

Днепропетровская облгосадминистрация (ОГА) назвала дезинформацией новость о том, что победителем тендера на проектирование взлетно-посадочной полосы нового аэропорта на Днепропетровщине якобі стала компания "Прогресстех-Украина". Об этом передает РБК-Украина со ссылкой на официальное заявление госадминистрации.

"В интернете появилась информация, что уже определен проектировщик взлетно-посадочной полосы нового аэропорта в Днепропетровской области. Мол, стратегическим для Украины объектом будет заниматься компания ООО "Прогресстех-Украина", – сообщает пресс-служба Днепропетровской ОГА.

Как пояснили в ведомстве, эта информация основывается на незнании автором публикации Закона "О публичных закупках".

"Действительно система электронных госзакупок Prozorro избрала главным претендентом на победу эту фирму, так как она, согласно правилам аукциона, предложила самую низкую, среди участников, цену работ. Но ООО "Прогресстех-Украина" отнюдь не признана победителем", - отметили в ОГА.

Как пояснили в госадминистрации, "после аукциона по процедуре начинается проверка тендерного комитета".

"Он подробно изучит предложение претендента, его документы. Это продлится минимум пять рабочих дней. Претендент может получить отказ из-за недостатов, обнаруженных в его тендерном предложении. А на победу в тендере будет претендовать следующая компания – участник аукциона. Ни одна компания, которая имеет проблемы с Законом или не выполняет условий тендеров, допущена к работам не будет. Поэтому "зрада" отменяется", - официально разъяснили в госоргане.

Кроме того, в Днепропетровской ОГА уточнили, что "тендер на определение проектировщика взлетно-посадочной полосы проводит госпредприятие "Фининпро". Оно распоряжается средствами, которые Мининфраструктуры направляет на строительство взлетно-посадочной полосы. Днепропетровская ОГА не организовывает и не проводит тендеры, а выступает центром, который координирует действия всех участников проекта".