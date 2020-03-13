Ярославский: пора переходить от заявлений к работам по реконструкции дорог

Фото: Александр Ярославский (РБК-Украина)

Бизнесмен рассказал про удручающее состояние украинских дорог

Украине пора переходить от заявлений и намерений к конкретным шагам в реализации проектов по развитию дорожной инфраструктуры. Об этом в комментарии "Новому времени" заявил украинский бизнесмен Александр Ярославский, передает РБК-Украина.

"Тендеры - не показатель. Я хотел бы уже увидеть хорошие дороги. Ну, послушайте, тендеры могут пройти, а хорошие дороги могут так и не появиться. Меня интересует только финальный результат", - сказал бизнесмен.

Напомним, ранее Ярославский заявил о готовности построить 300 км в районе Харьковской и Днепропетровской областей, для чего привлекает к себе в компаньоны иностранную компанию. Размер инвестиций в этом направлении в общенациональном масштабе оценивается в сумму 100 млрд грн.

Кроме того, Ярославский подтвердил свою готовность бороться на открытых тендерах за любой из участков в Харьковской или Днепропетровской области стоимостью от 2,5 млрд до 7,5 млрд грн.

Глава DCH напомнил, что располагает огромным опытом реализации масштабных инфраструктурных проектов, так как именно Ярославский выступил генеральным инвестором подготовки Харькова к проведению финальных поединков Евро-2012, и создал необходимые объекты городской инфраструктуры, в которые инвестировал около 300 млн долларов.

"Вы сейчас стоите на стадионе, который мы строили. Вы прилетаете в аэропорт [Харьков], который был построен практически с нуля. Я помогал Харькову и в строительстве дорог. Вокруг стадиона две или три дороги тоже мы строили", - отметил президент группы DCH во время разговора с журналистами.

Также бизнесмен отметил удручающее состояние украинских дорог и поделился, что из-за этого избегает переездов, а предпочитает перелеты.

"Я давно не ездил по дорогам между Харьковом и Днепром. Просто не хочу ездить по плохим дорогам. Если мне нужно добраться из Харькова в Днепр, я лечу самолетом", - сказал Ярославский, добавив, что новая система распределения подрядов на ремонт дорог, созданная "Укравтодором", может избавить отрасль от коррупции и поможет привлечь к строительству дорог крупные международные компании.

Ранее бизнесмен заявил, что украинское правительство подготовило конструктивную стратегию реконструкции и развития дорожной инфраструктуры страны, которая позволит привлечь бизнес к этим проектам на прозрачных условиях. Глава DCH считает, что уже пора переходить от презентаций и тендеров к работе.

"Я думаю, что двух форумов вполне достаточно, чтобы взяться уже за лопаты, за катки и начать работать", - сказал Ярославский во время стратегической встречи "Сшить Украину: безопасность, строительство, финансирование". На другом форуме такой же тематики в конце января бизнесмен заявил о готовности приступить к работам по созданию высококачественных дорог в Украине уже в марте.

Инвестпортфель DCH включает активы в таких отраслях как строительство и девелопмент (сеть ТРЦ Караван Megastorе в Киеве, Харькове и Днепре, отель Kharkiv Palace, ЖК Воздвиженка), финансы (страховая компания ИНГО), промышленность (ХТЗ, рудник Сухая Балка, Днепровский метзавод), транспорт (международный аэропорт Харьков), спорт (регбийный клуб Олимп).

Как писало РБК-Украина, в октябре 2019 года Ярославский заявил о готовности группы инвестировать в создание аэровокзального комплекса международного аэропорта "Днепр", участвовать в приватизации завода Электротяжмаш и Харьковоблэнерго, а также о намерениях принять участие в проектах по модернизации дорожной инфраструктуры.