Ярославський: час переходити від заяв до робіт з реконструкції доріг

Фото: Олександр Ярославський (РБК-Україна)

Бізнесмен розповів про гнітючий стан українських доріг

Україні настав час переходити від заяв та намірів до конкретних кроків у реалізації проектів з розвитку дорожньої інфраструктури. Про це в коментарі "Новому времени" заявив український бізнесмен Олександр Ярославський, передає РБК-Україна.

"Тендери - не показник. Я хотів би вже побачити гарні дороги. Ну, послухайте, тендери можуть пройти, а хороші дороги можуть так і не з'явитися. Мене цікавить тільки фінальний результат", - сказав бізнесмен.

Нагадаємо, раніше Ярославський заявив про готовність побудувати 300 км в районі Харківської та Дніпропетровської областей, для чого привертає до себе в компаньйони іноземну компанію. Розмір інвестицій у цьому напрямку в загальнонаціональному масштабі оцінюється в суму 100 млрд грн.

Крім того, Ярославський підтвердив свою готовність боротися на відкритих тендерах за будь-яку ділянку в Харківській або Дніпропетровській області вартістю від 2,5 млрд до 7,5 млрд грн.

Голова DCH нагадав, що володіє величезним досвідом реалізації масштабних інфраструктурних проектів, оскільки саме Ярославський виступив генеральним інвестором підготовки Харкова до проведення фінальних поєдинків Євро-2012, і створив необхідні об'єкти міської інфраструктури, які інвестував близько 300 млн доларів.

"Ви зараз стоїте на стадіоні, який ми будували. Ви прилітаєте в аеропорт [Харків], який був побудований практично з нуля. Я допомагав Харкову і в будівництві доріг. Навколо стадіону дві або три дороги теж ми будували", - зазначив президент групи DCH під час розмови з журналістами.

Також бізнесмен розповів про гнітючий стан українських доріг і поділився, що через це уникає переїздів, віддаючи перевагу перельотам.

"Я давно не їздив по дорогах між Харковом і Дніпром. Просто не хочу їздити по поганих дорогах. Якщо мені потрібно дістатися з Харкова у Дніпро, я лечу літаком", - сказав Ярославський, додавши, що нова система розподілу підрядів на ремонт доріг, створена "Укравтодором", може позбавити галузь корупції й допоможе залучити до будівництва доріг великі міжнародні компанії.

Раніше бізнесмен заявив, що український уряд підготував конструктивну стратегію реконструкції та розвитку дорожньої інфраструктури країни, яка дозволить залучити бізнес до цих проектів на прозорих умовах. Голова DCH вважає, що вже пора переходити від презентацій і тендерів до роботи.

"Я думаю, що двох форумів цілком досить, щоб взятися за лопати, за катки й почати працювати", - сказав Ярославський під час стратегічної зустрічі "Зшити Україну: безпека, будівництво, фінансування". На іншому форумі такої ж тематики в кінці січня бізнесмен заявив про готовність приступити до робіт по створенню високоякісних доріг в Україні вже у березні.

Інвестпортфель DCH включає активи в таких галузях як будівництво і девелопмент (мережа ТРЦ Караван Megastorе в Києві, Харкові та Дніпрі, готель Kharkiv Palace, РК Воздвиженка), фінанси (страхова компанія ІНГО), промисловість (ХТЗ, рудник "Суха Балка", Дніпровський метзавод), транспорт (міжнародний аеропорт Харків), спорт (регбійний клуб Олімп).

Як повідомляло РБК-Україна, в жовтні 2019 року Ярославський заявив про готовність групи інвестувати у створення аеровокзального комплексу міжнародного аеропорту "Дніпро", брати участь у приватизації заводу Електроважмаш і Харківобленерго, а також про наміри взяти участь у проектах з модернізації дорожньої інфраструктури.