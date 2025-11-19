Ярослава Магучіх вразила стильним осіннім "луком": тренч, смуги та акцентні кросівки

Осінній сезон традиційно актуалізує класичні поєднання та практичні рішення в щоденному гардеробі. Відома українська спортсменка Ярослава Магучіх продемонструвала, як базові речі можуть працювати разом з яскравими акцентами та формувати сучасний, збалансований образ.
Детальніше про це розповідає РБК-Україна з посиланням на Instagram легкоатлетки.
Ключовим елементом образу став бежевий тренч - універсальна річ, яка залишається серед головних позицій осіннього гардероба вже багато сезонів поспіль.
Такий верхній одяг поєднує функціональність і стриману естетику, даючи змогу використовувати його як у повсякденних, так і в більш формальних образах.
Під тренч спортсменка одягла теплий светр із високим коміром. Форма і текстура моделі надають образу необхідного осіннього затишку.
Водночас светр вирізняється горизонтальними смугами - білими та насичено-червоними, які формують яскравий візуальний акцент і роблять поєднання з тренчем менш формальним.
Нижню частину аутфіта складають сині джинси прямого крою з високою посадкою. Такий фасон залишається стабільно популярним завдяки комфортній посадці й універсальності, а також добре поєднується з об'ємнішими речами.
Яскраві елементи стали ключем до завершеності образу. Червоні кросівки відіграють роль головного колірного акценту і підтримують червоні лінії на светрі, створюючи цілісну композицію.
Їхня насичена палітра формує яскравий контраст із нейтральним бежевим відтінком верхнього одягу.
Образ доповнено чорною в'язаною шапкою з невеликим контрастним логотипом. Такий аксесуар не тільки виконує практичну функцію, а й створює баланс між яскравими та нейтральними кольорами.
Загалом, поєднання класичних елементів - тренча та джинсів - з виразними акцентами демонструє сучасний підхід до осіннього стилю.
Образ Ярослави Магучіх може слугувати прикладом того, як інтегрувати яскраві кольори в базовий гардероб, не порушуючи загальної гармонії та практичності.
