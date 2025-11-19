Ярослава Магучих поразила стильным осенним "луком": тренч, полосы и акцентные кроссовки

Классический тренч как основа осеннего комплекта

Ключевым элементом образа стал бежевый тренч - универсальная вещь, которая остается среди главных позиций осеннего гардероба уже много сезонов подряд.

Такая верхняя одежда сочетает функциональность и сдержанную эстетику, позволяя использовать его как в повседневных, так и в более формальных образах.

Под тренч спортсменка надела теплый свитер с высоким воротником. Форма и текстура модели придают образу необходимого осеннего уюта.

В то же время свитер отличается горизонтальными полосами - белыми и насыщенно-красными, которые формируют яркий визуальный акцент и делают сочетание с тренчем менее формальным.

Ярослава Магучих (фото: instagram.com/rosya_dp)

Деним и акцентные детали

Нижнюю часть аутфита составляют синие джинсы прямого кроя с высокой посадкой. Такой фасон остается стабильно популярным благодаря комфортной посадке и универсальности, а также хорошо сочетается с более объемными вещами.

Яркие элементы стали ключом к завершенности образа. Красные кроссовки играют роль главного цветового акцента и поддерживают красные линии на свитере, создавая цельную композицию.

Их насыщенная палитра формирует яркий контраст с нейтральным бежевым оттенком верхней одежды.

Образ дополнен черной вязаной шапкой с небольшим контрастным логотипом. Такой аксессуар не только выполняет практическую функцию, но и создает баланс между яркими и нейтральными цветами.

Стильный пример осеннего "лука"

В общем, сочетание классических элементов - тренча и джинсов - с выразительными акцентами демонстрирует современный подход к осеннему стилю.

Образ Ярославы Магучих может служить примером того, как интегрировать яркие цвета в базовый гардероб, не нарушая общую гармонию и практичность.

Ярослава Магучих показала модный "лук" на осень (фото: instagram.com/rosya_dp)