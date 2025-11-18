ua en ru
Вт, 18 листопада Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Lifestyle » Мода та краса

Чорна сукня та високі чоботи: Лілія Ребрик вразила стильним total black look

Вівторок 18 листопада 2025 07:14
UA EN RU
Чорна сукня та високі чоботи: Лілія Ребрик вразила стильним total black look Лілія Ребрик (колаж: РБК-Україна)
Автор: Катерина Собкова

Лілія Ребрик знову довела, що має бездоганний стиль. Телеведуча з'явилася в розкішному total black образі, який миттєво привернув увагу мережі та став натхненням для осінньо-зимового сезону.

Детальніше про це розповідає РБК-Україна з посиланням на її Instagram.

Який "лук" вибрала Ребрик

Чорна сукня з драматичним акцентом

Основою стилізації є чорна сукня довжини міді, яка підкреслила фігуру телеведучої.

Силует і крій: сукня має приталений силует, що ідеально обігрує вигини фігури Лілії. Важливий елемент - асиметричний крій подолу з високим, зухвалим розрізом, що відкриває одну ногу.

Цей прийом не тільки надає образу жіночності та динаміки, а й візуально подовжує ноги, особливо в поєднанні з високим взуттям.

Рукава-"ліхтарики": акцент на об'ємних рукавах у зоні плечей є одним із ключових трендів останніх сезонів, які відсилають до романтичної естетики та 80-х років.

Рукава-"ліхтарики" надають образу драматизму і структури, одночасно балансуючи приталений силует сукні. Цей елемент перетворює базову чорну сукню на модний предмет гардероба.

Тканина: сукня виконана зі щільного, але еластичного трикотажу або крепу, що добре "тримає" форму об'ємних рукавів і забезпечує ідеальну посадку по фігурі.

Чорна сукня та високі чоботи: Лілія Ребрик вразила стильним total black lookЛілія Ребрик (фото: instagram.com/liliia.rebrik)

Високі чоботи - новий стандарт елегантності

Для завершення образу Лілія Ребрик вибрала високі шкіряні чоботи до коліна, виконані з гладкої шкіри.

Фасон і висота: чоботи мають високу, вільну халяву, що створює цікаву гру з фактурою і формою. Вони легко заходять під розріз сукні, продовжуючи лінію ноги.

Каблук: гострий носок і тонкий, але стійкий високий каблук надають витонченості та елегантності. Таке взуття є найкращим компаньйоном для суконь з високим розрізом, адже воно підсилює ефект подовження силуету.

Стилістичний прийом: поєднання сукні з розрізом і високих чобіт - це безпрограшна формула для осінньо-зимового сезону, оскільки вона дає змогу продемонструвати ніжки, але зберігає образ закритим і захищеним від холоду.

Чорна сукня та високі чоботи: Лілія Ребрик вразила стильним total black lookЛілія Ребрик показала модний образ (фото: instagram.com/liliia.rebrik)

Деталі

У цьому образі актриса дотримується принципу "менше, але краще", дозволяючи вбранню виступати головним акцентом.

Аксесуари: їх практично немає, що підкреслює чистоту ліній сукні та чобіт.

Зачіска і макіяж: світле, розпущене волосся створює контраст з насиченим чорним кольором одягу, надаючи образу м'якості та світла. Макіяж зосереджений на очах або ідеальному тоні обличчя, що відповідає загальній естетиці "драматичного мінімалізму".

Чорна сукня та високі чоботи: Лілія Ребрик вразила стильним total black lookРебрик задає тренди (фото: instagram.com/liliia.rebrik)

Урок стилю від Лілії Ребрик: сила total black look

Цей аутфіт є блискучим прикладом того, як носити чорний колір, щоб виглядати модно, а не буденно.

  • Акцент на силуеті: вибирайте чорні речі з незвичайним кроєм (об'ємні плечі, асиметрія, глибокі розрізи), щоб виділятися.
  • Текстура: використовуйте різні текстури - матова шкіра чобіт, щільна тканина сукні - для створення візуальної глибини.
  • Баланс об'ємів: збалансуйте об'ємні рукави (верх) з приталеним силуетом і високим взуттям (низ), щоб зберегти жіночні пропорції.
  • Секретна зброя - розріз: високий розріз на сукні або спідниці - це простий, але потужний спосіб зробити будь-який образ динамічнішим, сексуальнішим і актуальнішим.

Образ Лілії Ребрик ідеально пасує для вечірнього виходу, коктейльної вечірки або будь-якої події, де потрібно мати ефектний, стриманий і самовпевнений вигляд. А якщо накинути зверху строгий піджак - для ділової зустрічі та офісних буднів.

Телеведуча доводить, що чорна сукня залишається безсмертною класикою, яка завдяки модним деталям завжди буде на піку актуальності.

Чорна сукня та високі чоботи: Лілія Ребрик вразила стильним total black look Лілія Ребрик (фото: instagram.com/liliia.rebrik)

Вас також може зацікавити

Читайте РБК-Україна в Google News
Лілія Ребрик Модні тренди Стиль життя Тренди
Новини
Рада перенесла голосування за бюджет-2026: Підласа назвала нову дату
Рада перенесла голосування за бюджет-2026: Підласа назвала нову дату
Аналітика
Шторм посилюється. Чим небезпечна справа Міндіча для влади та позицій Зеленського
Мілан Лєліч, Уляна Безпалько Шторм посилюється. Чим небезпечна справа Міндіча для влади та позицій Зеленського