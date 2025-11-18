Чорна сукня та високі чоботи: Лілія Ребрик вразила стильним total black look

Лілія Ребрик знову довела, що має бездоганний стиль. Телеведуча з'явилася в розкішному total black образі, який миттєво привернув увагу мережі та став натхненням для осінньо-зимового сезону.

Детальніше про це розповідає РБК-Україна з посиланням на її Instagram.

Який "лук" вибрала Ребрик

Чорна сукня з драматичним акцентом

Основою стилізації є чорна сукня довжини міді, яка підкреслила фігуру телеведучої.

Силует і крій: сукня має приталений силует, що ідеально обігрує вигини фігури Лілії. Важливий елемент - асиметричний крій подолу з високим, зухвалим розрізом, що відкриває одну ногу.

Цей прийом не тільки надає образу жіночності та динаміки, а й візуально подовжує ноги, особливо в поєднанні з високим взуттям.

Рукава-"ліхтарики": акцент на об'ємних рукавах у зоні плечей є одним із ключових трендів останніх сезонів, які відсилають до романтичної естетики та 80-х років.

Рукава-"ліхтарики" надають образу драматизму і структури, одночасно балансуючи приталений силует сукні. Цей елемент перетворює базову чорну сукню на модний предмет гардероба.

Тканина: сукня виконана зі щільного, але еластичного трикотажу або крепу, що добре "тримає" форму об'ємних рукавів і забезпечує ідеальну посадку по фігурі.

Лілія Ребрик (фото: instagram.com/liliia.rebrik)

Високі чоботи - новий стандарт елегантності

Для завершення образу Лілія Ребрик вибрала високі шкіряні чоботи до коліна, виконані з гладкої шкіри.

Фасон і висота: чоботи мають високу, вільну халяву, що створює цікаву гру з фактурою і формою. Вони легко заходять під розріз сукні, продовжуючи лінію ноги.

Каблук: гострий носок і тонкий, але стійкий високий каблук надають витонченості та елегантності. Таке взуття є найкращим компаньйоном для суконь з високим розрізом, адже воно підсилює ефект подовження силуету.

Стилістичний прийом: поєднання сукні з розрізом і високих чобіт - це безпрограшна формула для осінньо-зимового сезону, оскільки вона дає змогу продемонструвати ніжки, але зберігає образ закритим і захищеним від холоду.

Лілія Ребрик показала модний образ (фото: instagram.com/liliia.rebrik)

Деталі

У цьому образі актриса дотримується принципу "менше, але краще", дозволяючи вбранню виступати головним акцентом.

Аксесуари: їх практично немає, що підкреслює чистоту ліній сукні та чобіт.

Зачіска і макіяж: світле, розпущене волосся створює контраст з насиченим чорним кольором одягу, надаючи образу м'якості та світла. Макіяж зосереджений на очах або ідеальному тоні обличчя, що відповідає загальній естетиці "драматичного мінімалізму".

Ребрик задає тренди (фото: instagram.com/liliia.rebrik)

Урок стилю від Лілії Ребрик: сила total black look

Цей аутфіт є блискучим прикладом того, як носити чорний колір, щоб виглядати модно, а не буденно.

Акцент на силуеті : вибирайте чорні речі з незвичайним кроєм (об'ємні плечі, асиметрія, глибокі розрізи), щоб виділятися.

: вибирайте чорні речі з незвичайним кроєм (об'ємні плечі, асиметрія, глибокі розрізи), щоб виділятися. Текстура : використовуйте різні текстури - матова шкіра чобіт, щільна тканина сукні - для створення візуальної глибини.

: використовуйте різні текстури - матова шкіра чобіт, щільна тканина сукні - для створення візуальної глибини. Баланс об'ємів : збалансуйте об'ємні рукави (верх) з приталеним силуетом і високим взуттям (низ), щоб зберегти жіночні пропорції.

: збалансуйте об'ємні рукави (верх) з приталеним силуетом і високим взуттям (низ), щоб зберегти жіночні пропорції. Секретна зброя - розріз: високий розріз на сукні або спідниці - це простий, але потужний спосіб зробити будь-який образ динамічнішим, сексуальнішим і актуальнішим.

Образ Лілії Ребрик ідеально пасує для вечірнього виходу, коктейльної вечірки або будь-якої події, де потрібно мати ефектний, стриманий і самовпевнений вигляд. А якщо накинути зверху строгий піджак - для ділової зустрічі та офісних буднів.

Телеведуча доводить, що чорна сукня залишається безсмертною класикою, яка завдяки модним деталям завжди буде на піку актуальності.

Лілія Ребрик (фото: instagram.com/liliia.rebrik)