Ярослав - стародавнє ім’я з язичницьким корінням: значення, день ангела та видатні українці

Що означає ім’я Ярослав і звідки воно походить

Ім’я Ярослав має давньослов’янське походження. Воно складається з двох основ: "яро" (могутній, гарячий, вогненний) і "слав" (слава, славетний). У перекладі воно означає - "ярий у славі" або ж "славний у силі".

За однією з версій, ім’я могло потрапити до слов’ян з нормандської мови, втім більш поширеною є теорія про язичницьке коріння. Давні слов’яни вшановували бога родючості Ярила - звідси й форма "Ярослав".

Це ім’я використовують у кількох країнах - зокрема, в Україні, Чехії, Польщі та Словаччині.

Коли Ярослав святкує День ангела

Попри язичницьке коріння, Ярослав входить до списку християнських імен. Іменини Ярослава відзначають тричі на рік:

5 березня

3 червня

8 грудня

Ярослави вирізняються аналітичним складом розуму, внутрішньою витримкою і схильністю до лідерства. Це часто люди з власною думкою, які не бояться плисти проти течії. Водночас вони можуть бути емоційними, але вміють тримати себе в руках.

Відомі українці з іменем Ярослав

Найвідоміший носій імені - Ярослав Мудрий, великий київський князь. Він розвинув освіту, дипломатію, укріпив владу Київської Русі та зумів зупинити набіги печенігів.

Завдяки шлюбним союзам його дітей з європейськими монархами, Ярослава Мудрого називають "тестем Європи". Його зображено на банкноті номіналом 2 гривні.

Серед відомих українських діячів також:

Ярослав Стецько - політик, соратник Бандери, автор Акту відновлення Української держави 1941 року

Ярослав Грицак - історик і публіцист, професор УКУ, автор численних книжок та публікацій про Україну

Ярослав Карпук (YAKTAK) - популярний молодий співак, що став відомим під час повномасштабного вторгнення. Виконував хіти разом з Jerry Heil та KOLA.