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"Роскосмос" хоче запустити тисячі супутників для стеження за війною в Україні

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Москва, Четвер 26 травня 2022 12:05
"Роскосмос" хоче запустити тисячі супутників для стеження за війною в Україні Фото: "Роскосмос" хоче запустити тисячі супутників для стеження за війною в Україні (Getty Images)
Автор: Марія Кучерявець

В Росії хочуть розгорнути масштабне орбітальне угруповання, яке дозволить на постійній основі спостерігати за війною в Україні. Країні для цього необхідні тисячі супутників, вона ж має лиш 161.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російський "Інтерфакс".

"Для нас зараз найголовніша тема - це розгортання масштабного орбітального угруповання. Ми хочемо вибудувати, як-то кажуть, весь харчовий ланцюжок. Чим більше буде супутників, це вкрай важливо для армії сьогодні. Вона повинна бачити, чути практично в режимі 24 години, постійно спостерігати за театром військових дій на території України", - сказав гендиректор "Роскосмосу" Дмитро Рогозін.

За його словами, супутники, окрім військових цілей, можна буде використати і для "цивільних завдань".

"Нам супутники потрібні, зараз у нас 161 космічний апарат, включаючи апарати міністерства оборони, - це мало, має бути тисячі", - додав Рогозін.

Варто зазначити, що після повномасштабного вторгнення Росія невдало запустила свій військовий супутник Космос-2555 із символом Z. Однак він не зміг довго "протриматися", адже зійшов в атмосферу Землі, де і згорів.

При цьому, як раніше інформували в ЗМІ, Росія має мізерну кількість справних та ефективних у війні з Україною супутників. Однією з головних причин є те, що ці апарати були створені на основі застарілих технологій або з використанням іноземних деталей, які зараз важче знайти через санкції західних країн.

Нагадаємо, генеральний директор "Роскосмосу" закликав від Заходу зняти санкції щодо Росії. За його словами, санкції можуть порушити роботу російських космічних кораблів, які обслуговують міжнародну космічну станцію (МКС).

Також повідомлялося, що Європейське космічне агентство відмовилося від співпраці з "Роскосмосом".

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Рогозін Роскосмос
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