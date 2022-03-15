UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Роскомнадзор заблокировал почти 20 VPN-сервисов в России

Автор: Сергей Пышкин

Роскомнадзор уже заблокировал в России почти 20 популярных сервисов VPN. Планирует не останавливаться и дальше блокировать все подобные приложения.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на российское издание Interfax.

"На сегодня около двух десятков популярных в России VPN уже заблокированы. Они будут блокироваться и в дальнейшем. Роскомнадзор работу ведет, VPN ежедневно блокируется, это не такая простая задача, но она выполняется", - заявил голова комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн.

Стоит добавить, что Россия продолжает активно блокировать доступ к независимым СМИ, а также различным социальным платформам, таким как Facebook, Instagram, Twitter.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что Роскомнадзор заблокировал Instagram из-за, якобы, распространения материалов, которые призывают к насильственным действиям против россиян. Платформа стала недоступной для россиян уже с 14 марта.

Война России против Украины продолжается двадцатый день. Все подробности российской агрессии, ситуация в городах и международная реакция - в текстовом онлайне РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская Федерация