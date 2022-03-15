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Роскомнадзор заблокував майже 20 VPN-сервісів у Росії

Автор: Сергій Пишкін

Роскомнадзор вже заблокував у Росії майже 20 популярних сервісів VPN. Планує не зупинятись й далі блокувати усі подібні додатки.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на російське видання Interfax.

"На сьогодні близько двох десятків популярних у Росії VPN вже заблоковані. Вони блокуватимуться й надалі. Роскомнагляд роботу веде, VPN щодня блокується, це не таке просте завдання, але воно виконується", - заявив голова комітету Держдуми з інформаційної політики Олександр Хінштейн.

Варто додати, що Росія продовжує активно блокувати доступ до незалежних ЗМІ, а також різних соціальних платформ, таких як Facebook, Instagram, Twitter.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що Роскомнадзор заблокував Instagram через, нібито, поширення матеріалів, які закликають до насильницьких дій проти росіян. Платформа стала недоступною для росіян вже з 14 березня.

Війна Росії проти України триває двадцятий день. Всі подробиці російської агресії, ситуація в містах і міжнародна реакція - у текстовому онлайні РБК-Україна.

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Російська Федерація