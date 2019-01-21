Роскомнадзор открыл дела против компаний Twitter и Facebook

Иллюстративное фото (pixabay LoboStudioHamburg)

Админдела открыты из-за неисполнения закона о локализации баз данных пользователей РФ

Роскомнадзор начал административное производство против компаний Twitter и Facebook за неисполнение закона о локализации баз персональных данных российских пользователей на территории РФ. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на российские СМИ.

В ведомстве заявили, что компании не представили конкретных планов и сроков.

Указано также, что в декабре Роскомнадзор направил в компании уведомления о необходимости соблюдения законодательства РФ в области пользовательских данных. Так, 18 января ведомство получило ответы, но не было ими удовлетворено.

В Роскомнадзоре заявили, что Twitter и Facebook предоставили "формальные ответы".

"Компании, управляющие соцсетями Facebook и Twitter, предоставили формальные ответы на наши требования подтвердить локализацию персональных данных российских пользователей в России. Они не содержат конкретики ни о фактическом исполнении законодательства на текущий момент, ни о сроках исполнения данных норм в будущем", - заявили в Роскомнадзоре.

Указано также, что ранее глава Роскомнадзора Александр Жаров заявил, что в случае отказа от предоставления сведений соцсети должны будут заплатить штраф в размере 5 тысяч рублей.

Напомним, в сентябре 2018 года представители Twitter и Facebook в Сенате США признали, что не были готовы к противодействию попыткам РФ вмешаться в президентские выборы в Штатах в 2016 году.

Как писало РБК-Украина ранее, бывший сотрудник Cambridge Analytica весной 2018 года заявил, что данные, собранные в соцсети Facebook от более чем 87 миллионов пользователей, могут храниться в Российской Федерации.