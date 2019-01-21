Роскомнагляд відкрив справи проти компаній Twitter і Facebook

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Адмінсправи відкриті через невиконання закону про локалізацію баз даних користувачів РФ

Роскомнагляд почав адміністративне провадження проти компаній Twitter і Facebook за невиконання закону про локалізацію баз персональних даних російських користувачів на території РФ. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на російські ЗМІ.

У відомстві заявили, що компанії не представили конкретних планів і термінів.

Зазначено також, що у грудні Роскомнагляд направив у компанії повідомлення про необхідність дотримання законодавства РФ в області призначених для користувача даних. Так, 18 січня відомство отримало відповіді, але не було ними задоволене.

У Роскомнагляді заявили, що Twitter і Facebook надали "формальні відповіді".

"Компанії, що управляють соцмережами Facebook і Twitter, надали формальні відповіді на наші вимоги підтвердити локалізацію персональних даних російських користувачів у Росії. Вони не містять конкретики ні про фактичне виконання законодавства на поточний момент, ні про строки виконання даних норм у майбутньому", - заявили в Роскомнагляді.

Зазначено також, що раніше глава Роскомнагляду Олександр Жаров заявив, що в разі відмови від надання відомостей соцмережі повинні будуть заплатити штраф у розмірі 5 тисяч рублів.

Нагадаємо, у вересні 2018 року представники Twitter і Facebook в Сенаті США визнали, що не були готові до протидії спробам РФ втрутитися у президентські вибори в Штатах у 2016 році.

Як писало РБК-Україна раніше, колишній співробітник Cambridge Analytica навесні 2018 року заявив, що дані, зібрані у соцмережі Facebook від більш ніж 87 мільйонів користувачів, можуть зберігатися у Російській Федерації.