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Facebook удалил почти 500 аккаунтов из России

Новости » Телеком & IT    17.01.2019 - 12:51
Facebook удалил почти 500 аккаунтов из России
Иллюстративное фото (cybercrime.gov.ua)

Аккаунты были связаны с российским информационным агентством Sputnik

Социальная сеть Facebook удалила почти 500 аккаунтов и групп из Российской Федерации за причастность к скоординированным атакам на платформах Facebook и Instagram. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Сообщается, что компания закрыла около 364 страниц за участие в скоординированном недостоверном поведении в рамках единой сети, которая возникла в России и действовала в странах Балтии, Центральной Азии, на Кавказе, странах Центральной и Восточной Европы. Также сообщается, что эти страницы были связаны с сотрудниками российского информационного агентства Sputnik.

Кроме того, по совету правоохранительных органов США отдельно удалили еще 107 российских страниц в Facebook и 41 аккаунт в Instagram, которые действовали в Украине.

Напомним, ранее Служба безопасности Украины заявила, что Россия намерена использовать аккаунты украинцев в социальных сетях для вмешательства в выборы.

Отметим, в ноябре Facebook заблокировал более сотни аккаунтов перед промежуточными  выборами в США.

 

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