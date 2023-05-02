UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Росію слід відрізати від Криму та змусити до "жесту доброї волі", - розвідка

Ілюстративне фото: Росію слід відрізати від Криму та змусити до "жесту доброї волі" (Getty Image)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Росіян необхідно відрізати від Криму і зробити так, щоб окупанти не могли використовувати півострів у воєнних цілях.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву представника ГУР Андрія Черняка.

Зазначимо, що нещодавно колишній командувач армії США у Європі Бен Годжес висловив ідею щодо ізоляції Криму від РФ.

"Я вважаю, що Крим є вирішальним для цієї війни. Доки Росія окупує Кримський півострів, Україна не буде захищеною. Якщо ви подивитесь на карту, то Крим з російськими військами нагадує кинджал, спрямований в живіт України", - сказав він в інтерв’ю Spirit of America.

Черняк погодився з оцінками Годжеса та відзначив його значну підтримку України.

"Безумовно, ворога потрібно відрізати від Криму - зробити так, аби Росія не змогла використовувати тимчасово окупований півострів у воєнних цілях і, зрештою, здійснила так званий "кримський жест доброї волі", - заявив представник ГУР.

Він зауважив, що Україна не припиняє вживати відповідних заходів на кримському напрямку, про що, зокрема, свідчать нещодавні події на території півострова.

"Кілометрові затори на незаконно зведеному мосту з Керчі до Росії - це правильна реакція. ГУР МО України наполегливо рекомендує покинути окупований Крим, поки така опція ще є", - додав він.

Нагадаємо, 29 квітня на нафтобазі у Севастополі спалахнула сильна пожежа.

У Генштабі ЗСУ заявили, що згоріла нафтобаза забезпечувала паливом російський Чорноморський флот.

Окрім того, президент Володимир Зеленський впевнений, що росіяни почнуть бігти з Криму, коли ЗСУ підійдуть до першого села на півострові.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
КрымГлавное управление разведки