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Росію позбавили права проводити ще один європейський чемпіонат

Фото: Росію лишили права проводити чемпіонати Європи з ковзанярського спорту (GettyImage)
Автор: Тетяна Зарембо

Росію лишили права проводити чемпіонат Європи з ковзанярського спорту. Крім того, вона також не матиме змогу провести такий самий захід із шорт-треку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство молоді та спорту України.

"Такі санкційні заходи ухвалив Міжнародний союз ковзанярів (ІSU) у зв’язку з військовою агресією РФ проти України. Після підтвердження Конгресом ISU 2022 року збереження дії положень Комюніке ISU №2469 і тривалої війни в Україні Рада ISU вирішила негайно відкликати попередні домовленості із Союзом ковзанярів Росії", - йдеться у повідомленні пресслужби Мінспорту.

Відомство зазначає, що на підтвердження безповоротності такого рішення ISU повідомив про розгляд нових заявок країн на проведення зазначених чемпіонатів.

У листопаді РБК-Україна повідомляло, що Міжнародний паралімпійський комітет призупинив членство Росії в організації.

Раніше ми писали, що Міжнародний олімпійський комітет не допустив РФ та Білорусь до тендеру з прав на трансляцію двох Олімпіад.

Проте попри військову агресію проти України і воєнні злочини РФ, а також всупереч власним позиціям, висловленим ще у травні цьогоріч, Олімпійський і Паралімпійський комітет США (USOPC) підтримав у грудні прагнення Міжнародного олімпійського комітету (МОК) залучити до змагань на Олімпіаді у 2024 році російських і білоруських спортсменів.

Нагадаємо, раніше прессекретар МОК Марк Адамс заявляв, що у планах МОК негайного зняття санкцій з РФ та Білорусі немає. Виконавча рада організації залишила в силі усунення спортсменів цих країн.

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