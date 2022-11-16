ua ru
Ср, 16 листопада News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Міжнародний паралімпійський комітет призупинив членство Росії в організації

Новость на русском →
Середа 16 листопада 2022 21:36
Міжнародний паралімпійський комітет призупинив членство Росії в організації Фото: Міжнародний паралімпійський комітет припинив членство Росії (olympics.com)
Автор: Константин Широкун

Міжнародний паралімпійський комітет на позачерговій генеральній асамблеї припинив членство Паралімпійського комітету Росії в організації.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на Twitter Міжнародного паралімпійського комітету.

За виключення Росії проголосували 64 делегати, проти - 39. Ще 16 делегатів утрималися. На думку комітету, РФ не здатна виконати зобов'язання відповідно до статуту Міжнародного паралімпійського комітету.

Росія може оскаржити рішення, але скасувати припинення членства може лише генеральна асамблея комітету і не раніше, ніж наприкінці 2023 року.

Раніше повідомлялося, що Міжнародний олімпійський комітет не допустив РФ та Білорусь до тендеру з прав на трансляцію двох Олімпіад.

Також ми писали, що Незалежна організація боротьби з допінгом у легкій атлетиці оголосила про нове покарання для російської спортсменки Наталії Антюх. У неї відібрали завойовану на Олімпіаді-2012 золоту медаль.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Олімпіада
NEWS
Зеленський відповів на прогнози Буданова про закінчення війни
Зеленський відповів на прогнози Буданова про закінчення війни
DAILY
Морський бій. Чого не вистачає флоту України і що робити з військовими базами у Криму
Юлія Акимовакоресподент Морський бій. Чого не вистачає флоту України і що робити з військовими базами у Криму