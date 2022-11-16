Міжнародний паралімпійський комітет призупинив членство Росії в організації
Міжнародний паралімпійський комітет на позачерговій генеральній асамблеї припинив членство Паралімпійського комітету Росії в організації.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на Twitter Міжнародного паралімпійського комітету.
За виключення Росії проголосували 64 делегати, проти - 39. Ще 16 делегатів утрималися. На думку комітету, РФ не здатна виконати зобов'язання відповідно до статуту Міжнародного паралімпійського комітету.
Росія може оскаржити рішення, але скасувати припинення членства може лише генеральна асамблея комітету і не раніше, ніж наприкінці 2023 року.
Раніше повідомлялося, що Міжнародний олімпійський комітет не допустив РФ та Білорусь до тендеру з прав на трансляцію двох Олімпіад.
Також ми писали, що Незалежна організація боротьби з допінгом у легкій атлетиці оголосила про нове покарання для російської спортсменки Наталії Антюх. У неї відібрали завойовану на Олімпіаді-2012 золоту медаль.
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