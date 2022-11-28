Росію позбавили права голосу в одному з комітетів Конвенції Ради Європи: що відомо

"Під час 43-ой пленарної сесії Комітету Конвенції Ради Європи "Про захист осіб у зв’язку з автоматизованою обробкою персональних даних" ухвалили рішення про обмеження участі Російської Федерації у Комітеті без права участі в прийнятті рішень цим органом та права голосу", - заявив Лубінець.

За його словами, це відбулось через внесення поправки до Правил процедури T-PD та умови участі Російської Федерації в T-PD, які набули чинності негайно



Лубінець пояснив, що 16 березня 2022 року РФ виключили з Ради Європи. Таким чином, Росія більше не є учасницею тих конвенцій і протоколів, укладених у рамках Ради Європи, які відкриті лише для її держав-членів. Вона також перестала бути Високою Договірною Стороною Європейської конвенції з прав людини з 16 вересня 2022 року.