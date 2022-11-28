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Росію позбавили права голосу в одному з комітетів Конвенції Ради Європи: що відомо

Фото: Дмитро Лубінець, омбудсмен (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитро Браславський

РФ позбавлена права голосу у Комітеті Конвенції Ради Європи "Про захист осіб у зв’язку з автоматизованою обробкою персональних даних".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку омбудсмена Дмитра Лубінця.

"Під час 43-ой пленарної сесії Комітету Конвенції Ради Європи "Про захист осіб у зв’язку з автоматизованою обробкою персональних даних" ухвалили рішення про обмеження участі Російської Федерації у Комітеті без права участі в прийнятті рішень цим органом та права голосу", - заявив Лубінець.

За його словами, це відбулось через внесення поправки до Правил процедури T-PD та умови участі Російської Федерації в T-PD, які набули чинності негайно

Лубінець пояснив, що 16 березня 2022 року РФ виключили з Ради Європи. Таким чином, Росія більше не є учасницею тих конвенцій і протоколів, укладених у рамках Ради Європи, які відкриті лише для її держав-членів. Вона також перестала бути Високою Договірною Стороною Європейської конвенції з прав людини з 16 вересня 2022 року.

Нагадаємо, що Рада міністрів Організації з безпеки і співробітництва в Європі вперше збереться без представника Російської Федерації.

Українська делегація в Парламентській асамблеї ОБСЄ бойкотуватиме її роботу через небажання змінити правила та вигнати Росію.

Верховна рада звернулася до "Великої двадцятки" з вимогою виключити Росію з G20. Звернення підтримали 310 народних депутатів.

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