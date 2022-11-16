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Рада вимагає виключити Росію з G20

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Середа 16 листопада 2022 16:30
Рада вимагає виключити Росію з G20 Фото: Рада вимагає виключити Росію з G20 (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Руслан Гаращенко

Верховна рада звернулася до "Великої двадцятки" з вимогою виключити Росію з G20. Звернення підтримали 310 народних депутатів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram нардепа Ярослава Железняка.

"Парламент звернувся до держав Групи Двадцяти (G20) щодо виключення Російської Федерації зі складу цієї Групи. Тобто зробити G19", - повідомив він.

Рада аргументувала свою вимогу тим, що Росія цілеспрямовано знищує населення України, що має всі ознаки геноциду.

"Цілеспрямоване знищення Росії населення України, яке має всі ознаки геноциду, а також невиборчість ракетних ударів та артилерійських обстрілів об'єктів енергетичної інфраструктури України російськими окупаційними військами, які не переслідують жодних військових цілей і мають виключно терористичну мету", - цитує Железняк текст.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський виступив на саміті G20 у режимі онлайн. Глава держави у своєму зверненні до учасників "Великої двадцятки" заявив, що настав час припинити руйнівну війну Росії в Україні.

Також повідомлялося, що країни G20 домовилися про підсумковий комюнік саміту , який містить засудження військових дій Росії в Україні і відкидає "епоху війни".

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