Росію потрібно внести до чорного списку FATF за підрив глобальної фінансової безпеки, - Марченко

Міжнародна група з протидії відмиванню брудних грошей (Financial Action Task Force, FATF) має виключити Росію з організації та внести її в чорний список.

Про це заявив міністр фінансів України Сергій Марченко, повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Мінфіну.

"Це, мабуть, найефективніший інструмент для обмеження доступу терористів до світової економіки, оскільки він змушує всі держави застосовувати посилену перевірку до будь-яких транзакцій, пов'язаних з фінансовою системою юрисдикції, внесеної до чорного списку. Це значно підвищить вартість ведення бізнесу з Росією і фактично позбавить Путіна можливості фінансувати незаконну агресивну війну", сказав міністр фінансів.

Марченко під час онлайн-дискусії "Як протидіяти загрозам Росії глобальній фінансовій безпеці", організованій аналітичним центром Atlantic Council, наголосив на тому, що Росія несе повну відповідальність за злочинні дії проти світової економічної системи. Війна проти України поглиблює глобальну енергетичну кризу і значно збільшує ціни на продукти харчування, завдаючи величезної шкоди всьому світу, а особливо країнам, що розвиваються.

Водночас численні розслідування довели причетність Росії до відмивання грошей, у тому числі після запровадження проти неї санкцій з початком повномасштабної війни. Росія також надає підтримку або співпрацює з різними терористичними угрупованнями та державами.

"Після закінчення холодної війни, держави створили системи глобального управління, щоб захистити ліберальні цінності, права людини, глобальну економіку. Проте подібні системи можуть повноцінно функціонувати лише тоді, коли учасники дотримуються правил. Агресивним вторгненням в Україну, токсичною підтримкою корупції та задокументованим фінансуванням тероризму путінська Росія висміює заснований на правилах міжнародний порядок", - сказав міністр фінансів.

Марченко зауважив, що глобальний порядок, завдяки якому світ мав унікальну можливість жити в мирі та підтримувати економічний розвиток, може існувати лише за умови дотримання правил. Настав час покласти кінець російському тероризму і використати механізми для забезпечення дотримання цих правил.

Цього місяця члени FATF зберуться в Парижі, щоб розглянути подальші заходи проти Росії у символічну дату, рівно через рік після російського вторгнення в Україну.

Міністерство фінансів України спільно з Держфінмоніторингом системно вживають заходи з метою ізоляції Росії у сфері фінансового моніторингу та закликають інші держави надати допомогу в цьому процесі і підтримати остаточне виключення Росії з FATF і включення її до чорного списку.