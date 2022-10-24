Росії обмежили доступ у FATF: що відомо

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку Міністерства фінансів України.

"FATF знову засудила війну Росії проти України та вжила подальших заходів для обмеження членських переваг РФ, включаючи обмеження її можливості брати участь у роботі FATF і заборону участі у регіональних групах як члена FATF", - йдеться у повідомленні.

Мінфін повідомляє, що незважаючи на міжнародні санкції, Росія продовжує співпрацювати з країнами, включеними до "чорного списку FATF", зокрема Іраном та Північною Кореєю, а також із терористичними організаціями.

"Росія за допомогою маніпуляцій та формальних посилань на процедурні документи FATF, продовжує імітувати виконання відповідних міжнародних стандартів. Водночас її дії прямо свідчать про порушення нею заборон фінансування тероризму та режиму нерозповсюдження зброї масового ураження", - додали у Мінфіні.

FATF

Група з розробки фінансових заходів з відмивання грошей - міжурядова організація, яка займається встановленням світових стандартів у сфері протидії відмиванню злочинних доходів та фінансуванню тероризму. Вона здійснює оцінки відповідності національних систем цим стандартам. Її заснували у 1989 році, штаб-квартира знаходиться у місті Париж. Пленарне засідання FATF під час якого приймаються рішення, проводиться тричі на рік.