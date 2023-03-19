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РФ ніхто не покарав за злочини у Сирії, це викликало нову агресію, - Зеленський

Фото: Президент України Володимир Зеленський (Віталій Носач РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

Росія не отримала належного покарання за військові злочини у Сирії. Почуття безкарності стало однією із причин нинішньої агресії кремля в Україні.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його відеозвернення.

Росія не отримала серйозного покарання за скоєння злочинів у Сирії, це стало однією із причин подальших агресивних дій Росії, зазначив президент.

"Народ Сирії не отримав належного міжнародного захисту, і це дало відчуття безкарності кремля та його спільників. Міста Сирії російські бомби руйнували так само, як і наші українські міста. Саме у цій безкарності – значна частина нинішньої агресивності кремля", - сказав Володимир Зеленський.

Раніше ми повідомляли, що Володимир Зеленський ввів у дію рішення РНБО щодо застосування нових санкцій. До списку обмежень потрапив лідер Сирії Башар Асад, який нещодавно заявив про підтримку Росії у війні.

Нагадаємо, Зеленський заявив, що Українські санкції – це частина глобального тиску на Росію.

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