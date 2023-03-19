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РФ никто не наказал за преступления в Сирии, это вызвало новую агрессию, - Зеленский

Фото: Президент Украины Владимир Зеленский (Виталий Носач РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

Россия не получила должного наказания за военные преступления в Сирии. Чувство безнаказанности стало одной из причин нынешней агрессии кремля в Украине.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его видеообращение.

Россия не получила серьезного наказания за совершение преступлений в Сирии, это стало одной из причин дальнейших агрессивных действий России, отметил президент.

"Народ Сирии не получил должной международной защиты, и это дало ощущение безнаказанности кремля и его сообщникам. Города Сирии российские бомбы разрушали так же, как и наши украинские города. Именно в этой безнаказанности – значительная часть нынешней агрессивности кремля", - сказал Владимир Зеленский.

Ранее мы сообщали, что Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО по применению новых санкций. В список ограничений попал лидер Сирии Башар Асад, недавно заявивший о поддержке России в войне.

Напомним, Зеленский заявил, что Украинские санкции – это часть глобального давления на Россию.

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