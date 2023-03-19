РФ никто не наказал за преступления в Сирии, это вызвало новую агрессию, - Зеленский

Россия не получила должного наказания за военные преступления в Сирии. Чувство безнаказанности стало одной из причин нынешней агрессии кремля в Украине.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его видеообращение.

Россия не получила серьезного наказания за совершение преступлений в Сирии, это стало одной из причин дальнейших агрессивных действий России, отметил президент. "Народ Сирии не получил должной международной защиты, и это дало ощущение безнаказанности кремля и его сообщникам. Города Сирии российские бомбы разрушали так же, как и наши украинские города. Именно в этой безнаказанности – значительная часть нынешней агрессивности кремля", - сказал Владимир Зеленский.