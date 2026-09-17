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Росію накрила друга хвиля паливної кризи: ціни на бензин оновили рекорди

17:29 17.09.2026 Чт
2 хв
aimg Валерій Ульяненко
Росію накрила друга хвиля паливної кризи: ціни на бензин оновили рекорди Фото: у Росії рекордно подорожчав бензин (Getty Images)
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У Росії розпочалася друга хвиля паливної кризи, внаслідок якої середні ціни на бензин АІ-92 та АІ-95 оновили рекордні максимуми.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал "Агентство Новости".

За даними аналітиків, друга хвиля паливної кризи розпочалася після тимчасового послаблення на початку серпня. До 14 вересня середня ціна по країні-агресорці на бензин марки АІ-92 зросла до 74,60 руб. за літр. Під час першої хвилі ціна піднімалася до 73,85 руб., після чого знижувалася до 72,17 руб.

Схожу траєкторію пройшла вартість бензину АІ-95. Після зростання під час першої хвилі до 79,94 руб. та подальшого зниження до 78,21 руб., до 14 вересня середня ціна досягла 80,78 руб. за літр.

Загалом з початку року до середини вересня АІ-92 подорожчав на 21,4%, а АІ-95 - на 21%. Для порівняння, торік за аналогічний період зростання становило лише 8% та 7,7% відповідно.

Інша динаміка спостерігається щодо дизельного пального. Станом на 14 вересня воно коштувало в середньому 88,05 руб. за літр, що на 5,49 руб. (на 5,9%) дешевше за пік першої хвилі 20 липня, коли ціна сягала 93,54 руб.

Регіони з найбільшим зростанням та дефіцит

Найсильніше за останні чотири тижні ціни зросли в таких регіонах:

  • Дагестан: АІ-92 здорожчав на 33,6%, АІ-95 - на 35,6%;
  • Тюменська область: АІ-92 - на 19,6%, АІ-95 - на 29,9%;
  • Інгушетія: АІ-92 - на 17,9%, АІ-95 - на 18%.

Одним із головних центрів нової паливної кризи став Санкт-Петербург, який зіткнувся із найсерйознішим дефіцитом. Станом на 14 вересня бензин АІ-92 був доступний лише на кожній четвертій АЗС міста, а АІ-95 - трохи більше ніж на кожній п'ятій.

Доступність пального виявилася навіть нижчою, ніж на піку першої хвилі на початку липня, коли АІ-95 можна було знайти на 20% автозаправок, а АІ-92 - приблизно на третині АЗС.

Нагадаємо, у Ленінградській області країни-агресорки запровадили єдиний ліміт на продаж пального на АЗС. Водіям відпускатимуть не більше 30 літрів за одну заправку.

РБК-Україна також писало, що нафтопереробка на Сизранському та Саратовському НПЗ у Росії зупинилася. Кілька днів тому вони зазнали ударів України.

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Російська Федерація АЗС Бензин
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