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Россию накрыла вторая волна топливного кризиса: цены на бензин обновили рекорды

17:29 17.09.2026 Чт
2 мин
aimg Валерий Ульяненко
Россию накрыла вторая волна топливного кризиса: цены на бензин обновили рекорды Фото: в России рекордно подорожал бензин (Getty Images)
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В России началась вторая волна топливного кризиса, в результате которого средние цены на бензин АИ-92 и АИ-95 обновили рекордные максимумы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал "Агентство Новости".

По данным аналитиков, вторая волна топливного кризиса началась после временного ослабления в начале августа. К 14 сентября средняя цена по стране-агрессору на бензин марки АИ-92 выросла до 74,60 руб. за литр. Во время первой волны стоимость поднималась до 73,85 руб., после этого снижалась до 72,17 руб.

Похожую траекторию прошла стоимость бензина АИ-95. После роста во время первой волны до 79,94 руб. и последующего снижения до 78,21 руб., к 14 сентября средняя цена достигла 80,78 руб. за литр.

В целом с начала года по середину сентября АИ-92 подорожал на 21,4%, а АИ-95 - на 21%. Для сравнения, в прошлом году за аналогичный период рост составил всего 8% и 7,7% соответственно.

Другая динамика наблюдается в отношении дизельного топлива. По состоянию на 14 сентября оно обошлось в среднем 88,05 руб. за литр, что на 5,49 руб. (на 5,9%) дешевле пика первой волны 20 июля, когда цена достигала 93,54 руб.

Регионы с наибольшим ростом и дефицит

Сильнее всего за последние четыре недели цены выросли в следующих регионах:

  • Дагестан: АИ-92 подорожал на 33,6%, АИ-95 - на 35,6%;
  • Тюменская область: АИ-92 - на 19,6%, АИ-95 - на 29,9%;
  • Ингушетия: АИ-92 - на 17,9%, АИ-95 - на 18%.

Одним из главных центров нового топливного кризиса стал Санкт-Петербург, который столкнулся с самым серьезным дефицитом. По состоянию на 14 сентября бензин АИ-92 был доступен только на каждой четвертой АЗС города, а АИ-95 - чуть больше, чем на каждой пятой.

Доступность топлива оказалась даже ниже, чем на пике первой волны в начале июля, когда АИ-95 можно было найти на 20% автозаправок, а АИ-92 - примерно на трети АЗС.

Напомним, в Ленинградской области страны-агрессора ввели единый лимит на продажу топлива на АЗС. Водителям будут отпускать не больше 30 литров за одну заправку.

РБК-Украина также писало, что нефтепереработка на Сызранском и Саратовском НПЗ в России остановилась. Несколько дней назад они подверглись ударам Украины.

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