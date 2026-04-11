UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Мирний план США Графіки відключення світла Війна в Україні

Росію накрила атака дронів: вражена ЛДВС у Кранодарському краї

06:38 11.04.2026 Сб
1 хв
Ця підстанція особлива важлива для перероблювання нафти окупантів РФ
aimg Пилип Бойко
Фото: пожежні РФ (Getty Images)

Понад десяток вибухів пролунали в деяких регіонах Росії - Краснодарському краї та у Твері. Основний удар прийшовся на ЛВДС "Кримська", що живить "Транснефть" і входить до її структури.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на моніторингові російські канали.

Читайте також: Тольятті атакували невідомі дрони: у місті палають одразу два хімічні заводи (відео)

В цілому, окрім лінійно виробничо-диспетчерської станції, були уражені об'єкти в Геленджику та Кримському районі. За словами очевидців, ППО намагалась відбити атаку дронів, але судячи з вибухів, це не вдалось зробити.

Очевидці стверджують, що бачили спалахи в небі з боку Чорного моря о третій годині ночі. Офіційної інформації про постраждалих та руйнування немає.

А ще повідомлялось, що невідомі дрони атакували російську Твер. У місті сталася пожежа, але що саме атаковано, наразі невідомо.

Що ще відомо про атаки на РФ

Дрони ЗСУ на 40% зменшили потужності російського порту Приморськ на Балтійському морі. Він використовується для зберігання нафти.

Крім того, лише за останній тиждень березня морський експорт сировини з РФ обвалився, що призвело до втрати Кремлем понад 1 млрд доларів доходів.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Російська ФедераціяДрони