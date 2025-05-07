Росію можуть покарати за застосування хімічної зброї в Україні, - Reuters

За інформацією видання, у пропозиції Європейської комісії згаданий перелік із 15 юридичних та фізичних осіб, пов'язаних з гібридними загрозами з боку Росії, а також осіб, підозрюваних у застосуванні хімічної зброї в Україні.

Паралельно обговорювався третій комплекс заходів, який додасть до санкційного списку 25 юридичних та фізичних осіб, підозрюваних у порушенні прав людини.

Джерела Reuters також повідомляють, що ЄС може внести до списку російську нафтову компанію "Сургутнефтегаз", на яку США наклали санкції в січні в межах широкомасштабних заходів проти енергетичної торгівлі Росії.