Росію можуть покарати за застосування хімічної зброї в Україні, - Reuters

Європейський Союз у рамках 17-го пакета санкцій проти Росії обговорює запровадження обмежень проти осіб, причетних до застосування хімічної зброї в Україні.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
За інформацією видання, у пропозиції Європейської комісії згаданий перелік із 15 юридичних та фізичних осіб, пов'язаних з гібридними загрозами з боку Росії, а також осіб, підозрюваних у застосуванні хімічної зброї в Україні.
Паралельно обговорювався третій комплекс заходів, який додасть до санкційного списку 25 юридичних та фізичних осіб, підозрюваних у порушенні прав людини.
Джерела Reuters також повідомляють, що ЄС може внести до списку російську нафтову компанію "Сургутнефтегаз", на яку США наклали санкції в січні в межах широкомасштабних заходів проти енергетичної торгівлі Росії.
Нагадаємо, вчора ЗМІ повідомляли, що Рада ЄС підготувала новий санкційний регламент, у якому Росію вперше офіційно звинувачують у застосуванні сльозогінного газу CS на фронті в Україні як методу ведення війни.
У пояснювальній частині документа чиновники ЄС посилаються на доповіді Організації із заборони хімічної зброї (ОЗХЗ), опубліковані на прохання української сторони у листопаді 2024-го і в лютому 2025 року.
Додамо, нещодавно ГУР повідомляло, що російські війська системно використовують на фронті хімікати. Зокрема, у Запорізькій області дедалі частіше фіксуються випадки застосування ворогом боєприпасів з отруйним газом.
Окрім того, росіяни використовують для ударів по Україні дрони-камікадзе типу "Шахед", споряджені отруйними речовинами. Окупанти роблять це з метою ураження людей.
Окрім того, Організація із заборони хімічної зброї (ОЗХЗ) опублікувала звіт, який підтверджує наявність отруйної речовини у зразках, зібраних у районі бойових дій у Дніпропетровській області.
У цих звітах вивчаються випадки застосування газу біля сіл Мар’ївка й Іллінка у Дніпропетровській області у 2024 році.
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